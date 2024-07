House of the Dragon 2 lanza las imágenes de su penúltimo capítulo: revísalas aquí

El segundo ciclo de House of the dragon se acerca a su desenlace. Compuesta de ocho episodios, la actual temporada de la precuela de Game of thrones exhibirá su penúltimo capítulo este domingo 28 a las 21 horas en HBO y Max.

¿Cómo será el primer encuentro entre Rhaenyra (Emma D’Arcy) y Addam (Clinton Liberty)? ¿Le espera un triunfo a Daemon (Matt Smith) en Harrenhal? ¿Asumirá la nueva Mano del Rey que desea nombrar Aemond (Ewan Mitchell)? ¿Progresará la incipiente alianza entre Aegon (Tom Glynn-Carney) y Lord Larys (Matthew Needham)? Son preguntas que podría contestar la entrega que llega esta semana.

En la previa a su emisión, se liberaron varias fotos que dan algunas luces sobre lo que revelará el séptimo episodio, uno que promete ser determinante en el desarrollo de la guerra civil que enfrenta a los dos bandos de la Casa Targaryen.

En tanto, el final de temporada se podrá ver el próximo domingo 4 de agosto. HBO ya anunció que la serie tendrá una tercera temporada, con fecha de estreno a definir.

Revisa un adelanto e imágenes a continuación:

Foto: Theo Whiteman/HBO

Foto: Ollie Upton/HBO

Foto: Ollie Upton/HBO

Foto: Ollie Upton/HBO

Foto: Theo Whiteman/HBO

Foto: Ollie Upton/HBO

Foto: Ollie Upton/HBO

Foto: Theo Whiteman/HBO

Foto: Theo Whiteman/HBO

Foto: Ollie Upton/HBO

Foto: Ollie Upton/HBO