“No estaba escrito como un beso”: así se filmó el momento más íntimo del sexto capítulo de House of the Dragon 2

La guerra civil entre dos facciones de la Casa Targaryen continúa su recrudecimiento. Tras la batalla que tuvo lugar en Rook’s Rest (o Reposo del Grajo), cada bando planifica sus siguientes movimientos en Desembarco del Rey y Dragonstone (spoilers sobre el capítulo más reciente a continuación).

El sexto episodio de la segunda temporada de House of the dragon (ya disponible en Max) muestra a Aemond (Ewan Mitchell) poniendo en práctica su estilo de liderazgo y entregando directrices a los integrantes de su consejo (también se entretiene torturando a su magullado hermano Aegon). En tanto, Rhaenyra (Emma D’Arcy) prueba por primera vez su idea de que miembros de otros linajes reclamen un dragón, consiguiendo resultados catastróficos.

Foto: Ollie Upton/HBO

Pero no todo son malas noticias para la heredera de Viserys. El envío de comida a los desesperados habitantes de Desembarco del Rey –a través de barcos con el estandarte Targaryen– parece funcionar. Otro acierto de Mysaria (Sonoya Mizuno), su flamante nueva consejera, quien ha insistido en que existen varios caminos para intentar ganar una guerra, no sólo reunir un gran ejército o poseer el dragón más intimidante.

Hacia el final del capítulo ambas mujeres protagonizan un íntimo momento. Rhaenyra admite no saber si podrá imponerse como ganadora del conflicto y profundiza en la incomodidad que le genera que su entorno sea tan majadero en que debe buscar el retorno de Daemon (Matt Smith), quien aún no envía noticias desde Harrenhal.

Mysaria la escucha y le describe un trauma de su infancia: fue víctima de abuso sexual por parte de su padre. La reina se acerca con el deseo de contenerla y darle un abrazo. El gesto no sólo es bien recibido, sino que luego comparten un beso, sólo interrumpido porque entran a su habitación con la noticia de que se ha visto a Seasmoke con un nuevo jinete. Sin meditarlo, Rhaenyra monta a Syrax y abandona el lugar.

Foto: Theo Whiteman/HBO

La escena tiene varias implicancias. Rhaenyra, en duelo por las múltiples muertes en su familia, ha debido lidiar con consejeros masculinos que tienden a menoscabarla. Mientras la guerra se torna más feroz ha encontrado soporte y orientación en la persona que menos lo esperaba: Mysaria, quien al principio del segundo ciclo es capturada por sus hombres y arrestada por traición. Dueña de una generosa red de espías en Desembarco del Rey (además de expareja de Daemon), se ha ganado su confianza a medida que ha compartido sus conocimientos sobre la gente común que sufre las consecuencias de la guerra.

“Hay franqueza en la forma en que se acercan la uno a la otra, y ese fue el eje a partir del cual creció su relación”, señaló la actriz Sonoya Mizuno a Vulture, junto con revelar que el beso no era parte del guión (tampoco aparece en Fuego y sangre, el libro de George R. R. Martin en el que se basa la serie de HBO). “No estaba escrito como un beso. Estaba escrito como un momento íntimo que fue interrumpido y no se sabía hacia dónde iba a ir la escena”.

Según su explicación, fue Emma D’Arcy quien imaginó que sus personajes podían darse un abrazo y, a partir de que ambas estuvieron de acuerdo en ese punto, surgió lo otro. “El abrazo fue muy llamativo, porque nos dimos cuenta de que las personas realmente no se abrazan en esta serie. No se abrazan de esta manera. Fue un abrazo muy hermoso y el beso surgió de manera tan orgánica a partir de eso. Fue muy vulnerable y tierno”, agregó.

Por su parte, el director a cargo del episodio, Andrij Parekh, aseguró que fue un desafío que el beso “pareciera justificado y real”. “Creo que es una sorpresa, pero tampoco quiero que se sienta como un caso atípico”, apuntó.

Foto: Ollie Upton/HBO

¿Cuán genuino es el acercamiento de Mysaria a la reina? “Creo que es difícil no sentir algo por Rhaenyra. No creo que fuera algo que Mysaria hubiera planeado… ¿Cómo podría no sentirse atraída por Rhaenyra?”, indicó Mizuno a The Wrap, deslizando que en medio de la disputa de poder que se libra en Westeros difícilmente habrá espacio para otros pasajes similares. “Los sentimientos y los momentos sexis no son realmente la prioridad”.

El retorno del rey

No ha sido una temporada tranquila para Daemon. Desde el tercer capítulo del segundo ciclo se encuentra en Harrenhal e interactúa únicamente con dos personajes: Ser Simon Strong (Simon Russell Beale) y Alys Rivers (Gayle Rankin), una bruja que parece habitar su mente. A través de las visiones que lo acechan han reaparecido diferentes mujeres de su vida. Primero fue una versión joven de Rhaenyra (Milly Alcock), luego fue el turno de su exesposa, Laena (Nanna Blondell), y recientemente su madre, Alyssa Targaryen (Emeline Lambert).

En el sexto episodio le llega la hora al difunto rey Viserys (Paddy Considine), el hermano que se negó a designarlo como su sucesor. Sentado en el Trono de Hierro, el monarca lo cuestiona porque se ha burlado de su fallecido hijo como “heredero por un día” y se ha resistido a acompañarlo en su duelo. Un instante extraído directamente del primer capítulo de la ficción.

Luego, en otro momento de alucinación, se encuentra junto a Viserys mientras llora junto al cuerpo de su esposa, la reina Aemma Targaryen (Sian Brooke), y le expresa su rabia porque no le ha brindado su apoyo.

Aunque el recurso de las visiones de Daemon podría lucir a simple vista como una mera excusa para traer de regreso a algunos actores, la verdad es que se sostienen como una vía válida para explorar las inseguridades de un personaje hermético y casi siempre letal. Está por verse si en los dos episodios finales de esta temporada hay margen para segur indagando en su costado más vulnerable y humano.