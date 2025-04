Las mejores producciones de Pedro Pascal según IMDb (y dónde verlas)

Game of thrones

De acuerdo a IMDb, la popular serie tiene 9,2 estrellas. En ella, Pedro Pascal participó en un rol secundario interpretando a Oberyn Martell. Se trata de un personaje que aparece en el tercer libro de la saga, Tormenta de espadas, donde llega a Desembarco del Rey para formar parte del Consejo Privado del rey Joffrey Baratheon. Pascal apareció en 7 episodios de la cuarta temporada, y si se quieren ver, están disponibles en la plataforma Max.

The last of us

El gran protagónico de su carrera, que le significó ganar un Premio del Sindicato de Actores (SAG) al Mejor actor dramático en TV, y estar nominado a los Emmy y los Globos de Oro, puntúa 8,7 estrellas. La serie de HBO (que ya tiene su segunda temporada a contar del 13 de abril) le dio un salto y un reconocimiento mayor amén de su rol interpretando a Joel Miller, un cazarrecompensas que termina involucrándose en la misión de trasladar a Ellie (Bella Ramsey), una niña de 14 años inmune a la infección cerebral por la bacteria Cordyceps y puede ser la clave para crear una vacuna. Se pueden ver tanto la primera como la segunda temporada en Max.

The Mandalorian

Pedro Pascal también ha formado parte del universo Star Wars, con esta serie a la que IMDb le da 8,6 estrellas. En concreto, hizo el rol estelar de Din Djarin, conocido como El Mandaloriano. Actúa en los 24 episodios de la serie. Si se quiere ver, se encuentra en la plataforma Disney +, junto con todo el resto de la saga creada por George Lucas.

El insoportable peso de un talento descomunal

IMDb le da 7 estrellas a este filme del 2022 dirigido por Tom Gormican y que Pascal protagoniza junto a Nicolas Cage. El chileno hace del playboy multimillonario -y narco- Javi Gutiérrez, quien tiene el sueño de conocer al actor Nicolas Cage y lo contrata para presentarse en su cumpleaños, lo cual derivará en una trama donde Cage termina siendo soplón de la CIA para obtener información sobre Gutiérrez. Se puede ver en arriendo en Amazon Prime Video.

Extraña forma de vida

El corto de 2023 dirigido por Pedro Almodóvar en inglés, puntúa 6,2 estrellas. Pascal hace de uno de los roles estelares del filme, el del pistolero Silva, quien después de 25 años se reencuentra con su amigo y ex amante el Sheriff Jake. Pero Jake pronto se entera que lo quiere Silva no es un simple remember. Se puede ver en la plataforma Mubi.