Jon Spencer: “Me molesta que haya alguien justo al frente grabando todo, pero no es mi trabajo prohibir los celulares”

“Nada”, responde, rápido y directo como un riff de guitarra, el músico Jon Spencer (New Hampshire, 1965) cuando se le pregunta qué recuerda de la primera vez que estuvo en Santiago, en el lejano 2001, con un animado show en el Teatro Providencia.

“No tengo tan buena memoria”, acota Spencer. Pero de pronto le afloran los recuerdos de esa noche de rock sudoroso a tope, junto a su banda, los Blues Explosion. “Bueno, fue un concierto increíble. Todos lloraron. Hubo llantos de alegría. Fue buenísimo”.

Spencer es uno de esos músicos que bien pueden ser llamados “de culto”. Con su proyecto Jon Spencer Blues Explosion, de solo dos guitarras y batería, presentó un explosivo sonido de rock directo, que fusionó la furia del punk, el fraseo y la estructura del blues y el sonido sucio del rock de garage. Aquel combinó muy bien con la oleada de rock alternativo de los 90’e incluso uno de sus videos, Afro, hasta tuvo rotación en MTV. Por ello, habitualmente es considerado como referencia para proyectos posteriores como The White Stripes y Ty Segall.

Spencer además ha participado en otros proyectos como Pussy Galore y Heavy Trash, en que lanzado un rock desafiante, sucio y alejado del sonido convencional. Hoy, en plan solista, vuelve a Chile para presentarse en el Centro de Eventos Blondie el próximo 5 de abril.

El oyente más curioso puede ver el registro de la reciente sesión que Spencer grabó para KEXP, en la que se concentró en el material de su más reciente disco, el crudo Sick of being sick!(2024).

Pero en su próximo show en Chile, el músico adelanta que el repertorio será variado. “Tocaremos algunas canciones de Blues Explosion, canciones de Pussy Galore, Heavy Trash, canciones de grandes éxitos. También haremos algunas versiones. Cuando estuvimos en el KEXP, versionamos No Count con el gran Ty Wagner, el que cantaba en aquel single punk de 45′ en los 60. No se trata solo de la saciedad, sino de canciones de muchos años y de muchas bandas mías".

-¿Qué es lo más ha cambiado de la experiencia de los conciertos desde que comenzó hasta ahora?

-Celulares, smartphones. Creo que eso es todo. Cuando empecé a trabajar como músico, no era necesario documentar nada. Si estás en la sala, déjate llevar. Déjate llevar por la música, la banda, los músicos, y por los demás, el público. Es un evento comunitario, un evento comunitario muy especial. Un concierto de rock and roll no se trata solo del cantante o la banda, se trata de todos los presentes. Intentar grabar algo con el teléfono...la persona pierde esa conexión.

-Hay bandas como Tool que han prohibido los celulares en sus conciertos ¿está de acuerdo con esa medida?

Hay mucha gente que hace eso. No creo que nadie esté haciendo daño con un celular. Por un lado, no quiero que la gente traiga armas a mi concierto. Me parece bien que, aunque no sé cómo sea en Chile, sin duda es bueno tocar en lugares donde no se permite fumar. Mientras no hagas daño a nadie, no veo que sea mi trabajo decirle a alguien si puede o no llevar su smartphone en su concierto. Personalmente, me molesta si hay alguien justo al frente grabándolo todo, porque también me distrae del momento, porque entonces empiezo a pensar: «Mierda, esta persona lo está grabando». Entonces me preocupo: «¿Qué voy a hacer? ¿Qué aspecto voy a tener? ¿Qué voy a decir?». No acepté salir en una película. Acepté tocar en un concierto de rock and roll. Me vuelve loco ver a alguien. Si quieres tomar una foto, es una cosa, pero grabar todo el concierto, se queda ahí para siempre. Me pone nervioso. A veces, entre canciones, digo: «Oye, ¿podrías guardar el teléfono, por favor?». Me estoy poniendo nervioso.

-En su disco Spencer Sings The Hits! (2018), grita “Fuck this orange piece of shit!”, en referencia a Donald Trump ¿cómo ha vivido su regreso a la presidencia de EE.UU?

-Ya fue bastante malo la primera vez, pero con el presidente Trump ¿cómo pudo volver a pasar esto? Fue realmente devastador, desgarrador. Creo que es un momento terrible para Estados Unidos. Son personas horribles. Estoy extremadamente molesto. Tengo muchas ganas de ir de gira por Sudamérica. También me siento mal porque hay un gran plan de protesta nacional para el 5 de abril y estaré fuera. Es muy difícil para mí estarlo, me encanta trabajar, pero es difícil estar fuera porque siento el deber de protestar y luchar. Estoy haciendo eso, así que es difícil estar fuera. No quiero insultar, pero estas son personas realmente terribles, personas amorales, personas estúpidas y simplemente personas horribles. Son delincuentes y fascistas, y desprecio a esta gente. Este es un momento muy, muy malo.

-Si uno escucha su más reciente disco, Sick of being sick, uno piensa ok, este tipo escucha MC5, los Stooges, Ty Segall, ¿qué música escucha habitualmente?

-Definitivamente he escuchado a los tres artistas que mencionaste. Sin duda, MC5 y Stooges fueron bandas muy importantes para mí. Me impresionaron mucho de joven. Me gusta todo tipo de música. Me gusta el garage punk de los 60, el hip hop y la música industrial. Me gusta mucho el country y western, en cierto modo. No tanto el country western moderno, sino más bien cosas antiguas como Buck Owens y Wyn Steward y algo más duro. Si me preguntas si hubo alguna influencia musical específica en Sick of Being Sick, el disco que hice con Kendall y Macky, personalmente, no, no puedo decir que fue algo así como: “Estaba escuchando el nuevo disco de Ty Segall y me impactó, quería hacer algo y me inspiró a hacer este nuevo disco”. No, no hay ninguna influencia o artista nuevo en específico que me haya influenciado para Sick of Being Sick. Creo que porque a medida que envejezco, pienso en todas estas cosas, los diferentes tipos de música que escucho y los artistas que me encantan. Todas estas influencias se están calando hondo en mis huesos.

-¿Qué ha cambiado en la manera de hacer discos entre hoy y cuando empezó?

-Sigue igual. Trabajé con Kendall Wynne en su propio disco, en el de Bobby Lee. Y luego Kendall, como dije, tocó en el disco de Samantha Fish que produje. Así que tengo experiencia con ellos en el estudio. Kendall, en particular, es un excelente bajista. Y también se adapta muy rápido a cualquier nota; es extremadamente musical. Con mi banda, con Kendall y Macky, solo hemos hecho un disco, Sick of Being Sick. Y lo hicimos...no quería dedicarle mucho tiempo. Quería grabarlo y mezclarlo rápidamente. Y lo hicimos en dos o tres días. Así que quise que fuera simplemente un documento de la banda, un disco muy crudo, en vivo y directo. Mi experiencia trabajando en el estudio es limitada. Vamos a grabar algunas cosas en Santiago, así que espero tener más experiencia. Hice esa sesión de KEXP. En Los Ángeles, pasamos una tarde con Deke Dickerson y grabamos algunas canciones en su estudio casero. Kendall y Macky siempre me sorprende lo profesionales que son. Tocan sus instrumentos increíblemente bien, y no hay problemas, simplemente están listos para empezar y listos para trabajar. No hay escenas raras, no hay llantos, no hay peleas, no hay preocupación por si alguien está borracho o drogado; simplemente son muy trabajadores. Es un verdadero placer.

-Y hablando de músicos trabajadores, fue productor de Tostado (2010), el álbum de Perrosky, el dúo de Alejandro y Álvaro Gómez, quienes de hecho abrirán el show del sábado ¿cómo recuerda su experiencia con ellos?

-Fue hace mucho tiempo. Ellos vinieron a Nueva York a grabar un disco y me pidieron ayuda, así que les produje ese. Fue hace mucho tiempo. Vinieron a grabar con Matt Ferree en Matt Studio, en el Lower East Side.

-¿Conoce a Guiso? la banda que tienen Álvaro y Alejandro...

-No, ¿cómo es es esa banda? recomiéndame algo

-Es una banda de rock garagero, dos guitarras, bajo, batería, le recomiendo el disco El Sonido...

-Vale.

-Usted trabajó con Steve Albini, célebre productor fallecido el año pasado ¿cómo lo recuerda?

-Él era un auténtico punk. Le encantaba hacer las cosas uno mismo. Aprendí mucho de Steve sobre cómo hacer discos. Además, lo más importante de trabajar en el estudio grabando discos, la mayor bendición que he visto, fue la idea de que eso es posible; digo que podía hacerlo yo mismo, que podía hacerlo también. Él compartió libremente su conocimiento. No era algo que se guardara en secreto. Me encanta su música. Y, como le digo, era un gran amigo. Un amigo que era muy inteligente y también un hombre muy gentil, era un ingeniero extremo, pero era muy libre de compartir su información.

-Hay medios y periodistas que tienden a repetir de la idea de que usted es un músico “de culto”, una suerte de leyenda underground ¿le acomoda esa etiqueta?

-Está bien. No me importa.

Jon Spencer se presentará el próximo sábado 5 de abril en Centro de eventos Blondie, con los nacionales Perrosky de número de apertura. Las entradas a la venta a través de Blondietickets.cl