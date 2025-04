El día en que Marvin Gaye fue asesinado por su padre

“Marvin Gaye Senior se armó con una pistola y disparó varios tiros hiriendo a Marvin Gaye Jr., quien fue trasladado al hospital (California Hospital Medical Center) y se pronunció su muerte por herida de arma de fuego a las 1.01 pm de esta tarde”, relató el Teniente Bob Martin de la Policía de Los Angeles, frente a las cámaras y micrófonos de la prensa.

Era el 1 de abril de 1984. Marvin Gaye gozaba del éxito de su hit Sexual Healing lanzado dos años antes. Sin embargo, en lo que respecta a su vida fuera de los escenarios, tras dos matrimonios fallidos -Anna Gordy y Janis Hunter-, una adicción a la cocaína que no había logrado superar, depresión y la inminente bancarrota; el cantautor de la escuela Motown se sentía al borde de un precipicio.

De todas formas, Gaye decidió seguir adelante con su carrera musical y lo dio todo en 1983, el que sería su último año bajo las luces entre estrellas. En febrero de aquel año, Gaye cantó The Star-Spangled Banner en el juego de la NBA en el The Forum en Inglewood, California. En marzo participó del especial Motown 25: Yesterday, Today, Forever; y en mayo actuó en el programa de televisión Soul Train.

Entre abril y agosto de 1983 realizó su gira Sexual Healing, la que combinó música con cocaína y paranoia. El fin de su tour -coincidente con una cirugía al riñón a la que se sometió su madre- y la incontrolable adicción, lo llevaron a decidir volver a vivir con sus padres en Los Angeles.

El conflicto con su padre

Marvin Gaye fue nombrado por sus padres como Marvin Pentz Gay Jr. Sin embargo, con el paso de los años y una carrera artística en ascenso, decidió modificar su apellido de “Gay” a “Gaye” por dos motivos: el principal, disipar dudas respecto de su sexualidad, y segundo, marcar cierta distancia de su padre.

Marvin Gay era un ministro pentecostal estadounidense, quien se casó con Alberta Cooper en 1935. Cooper ya tenía un hijo llamado Michael, pero tras la negativa de Gay de criar a un hijo de otro hombre, enviaron a Michael a vivir con la hermana de Alberta.

El matrimonio Gay-Cooper tuvo cuatro hijos: Jeanne, Marvin Jr., Frankie y Zeola. Marvin padre tuvo un quinto hijo -llamado Antwaun Carey- como fruto de una infidelidad. Descrito como un padre estricto, solía interrogar a sus hijos sobre los pasajes de la Biblia, y si respondían mal, los golpeaba. Según relató su hermana Jeanne, Marvin recibía “azotes brutales” desde los 7 años.

Según publicó Frankie Gay en su libro Marvin Gaye, my brother (2003, Backbeat), la pugna entre Marvin padre y Marvin Jr. se debía a lo parecido de sus personalidades y este concepto del hijo-hombre-mayor que provocó en el patriarca de la familia Gay-Cooper una especie de fijación.

“Marvin era el hijo que llevaba su nombre. Padre se dedicó a entregarle su sabiduría para hacer de Marvin una mejor persona. Pero tanto Padre como Marvin, eran personas tercas y orgullosas. Ambos necesitaban sentirse superiores. Eran parecidos en muchos sentidos, y fueron esas similitudes las que crearon enormes conflictos”, relató Frankie, quien acudió en ayuda de Marvin tras los impacto de bala en abril de 1984.

“Padre se sentía superior porque era un creyente y maestro dedicado. Marvin porque sabía que tenía talento como cantante y compositor. Padre era uno de los ‘emisarios de Dios en la Tierra’; La Palabra de Dios era la palabra de Padre. Si estaba escrito en la Biblia, era ley. Marvin, por otro lado, creía que sus talentos fueron dados por Dios. Al usar sus talentos, sabía que Dios no lo desviaría”, agregó el hermano menor del cantante.

Según registra Smooth Radio UK, el mismo cantautor dijo sobre su progenitor que “vivir con mi padre era como vivir con un rey, un rey todo cruel, cambiante, cruel y todopoderoso”.

Defendiendo a su madre

Estados Unidos celebraba el April Fool’s -aquel día en el que se permite hacer engaños a modo de broma-, Los Angeles vivía la primavera californiana, y Marvin Gaye estaba en casa de sus padres a un día de su cumpleaños número 45.

Sin embargo, habían sido días complejos en la casa Gay-Cooper. Alberta había extraviado un documento de la póliza de seguro, lo que enfureció a Marvin padre. Aquel 1 de abril, aproximadamente a las 12.30pm, sus padres discutían en la habitación del cantante hasta que no aguantó más y le espetó a su padre que dejara de gritarle a su madre y le exigió que saliera de la habitación.

Según el relato de Alberta para Ritz, momentos después, Marvin padre regresó para seguir gritándole a su esposa, lo que provocó que Marvin hijo saltara de la cama, lo empujara contra la pared y comenzara a golpearlo. “Marvin lo golpeó [a su esposo]. Le grité que se detuviera, pero no me prestó atención”.

La pelea se detuvo por algunos minutos, lo que dio tiempo a Marvin padre de ir en busca de una pistola .38 special -que su hijo le había regalado- y le dio dos disparos: uno en el corazón y otro en el hombro. “Yo estaba a unos dos metros y medio de Marvin cuando mi esposo llegó a la puerta del dormitorio con la pistola. No dijo nada, solo apuntó a Marvin con el arma. Grité. Todo fue muy rápido. Mi esposo disparó y Marvin gritó. Intenté correr. Marvin cayó al suelo tras el primer disparo”, recordó Alberta.

(Photo by Jim Britt/Michael Ochs Archives/Getty Images)

“Encontré a Marvin después de que le dispararon”, comienza uno de los últimos capítulos de Marvin Gaye, my brother, libro de Frankie Gay, quien vivía en una casa en el mismo terreno que sus padres.

“Cuando Irene [su esposa] dijo que escuchó disparos, pensé que estaba bromeando. Muchos de los que escucharon las noticias en la radio o la tv pensaron lo mismo. Después de todo, era el April Fool’s Day. Pero cuando escuché gritar a mi madre, supe que no era una broma”, comienza su relato sobre aquel día.

Vestido con buzo y tirado en el piso descalzo mientras veía una repetición de Shane, Frankie corrió por sus zapatos mientras Irene iba a ver a su suegra. Según recuerda Irene, en el mismo libro, “Cuando abrí la puerta que separa las dos casas, Madre dijo ‘disparo’ y colapsó en mis brazos. Pensé que a ella le habían disparado. Luego Frankie vino corriendo hacia nosotras. Calmamos a Madre Gaye y ella dijo ‘Le dispararon a Marvin. Padre le disparó a Marvin’”.

Frankie entró a la casa que estaba muy oscura y en completo silencio. Le dijo a Irene que llamara al 911, sin saber que un vecino que escuchó los disparos ya había hecho la llamada de emergencia. Se desplazó lentamente por la casa llamando a Marvin y a su padre, pero no obtuvo respuesta de ninguno de ellos.

“Al llegar a la habitación de Marvin, primero pude ver un montón de ropa de cama, libros y papeles desordenados. Luego, en el suelo, encontré a Marvin, agonizando en el suelo junto a su cama. Me estaba mirando y estaba vestido solo con su bata café”, recordó su hermano.

Frankie acudió a su hermano, pero ya era tarde. Si bien fue trasladado de urgencia al hospital, su muerte fue declarada a las 1.01 pm de aquel 1 de abril de 1984.

La condena de Marvin Gay

Marvin padre puso la pistola bajo su almohada y se sentó en el jardín a esperar su arresto por parte de la Policía de Los Angeles.

Fue sentenciado a una condena suspendida de seis años más otros cinco de libertad condicional por homicidio voluntario en noviembre de 1984. “No era mi intención hacerlo”, dijo Marvin padre en su defensa.

En el juicio liderado por el juez Gordon Ringer, el padre del cantautor dijo entre lágrimas: “Si pudiera traerlo de vuelta, lo haría. Le tenía miedo. Pensé que me iba a lastimar. No sabía lo que iba a pasar. Lo siento mucho por todo. Eso sucedió. Lo amaba. Ojalá pudiera cruzar esta puerta ahora mismo. Estoy pagando el precio ahora”, dijo el ministro pentecostal.

Ante el rechazo de su familia al salir de prisión, su avanzada edad y problemas de salud; Marvin Gay se trasladó a un hogar de ancianos, recinto en el que falleció el 10 de octubre de 1998 a los 84 años.

El príncipe del soul

Cuando la noticia de su muerte comenzó a difundirse, una multitud se congregó afuera de la casa de los Gay-Cooper. Pero con el dolor de la familia y la investigación en curso contra Marvin padre, el funeral no fue realizado hasta cuatro días después.

El 5 de abril, su familia y artistas como Stevie Wonder y Smokey Robinson, acudieron a la ceremonia que dio el último adiós a Marvin Gaye en Glendale, California. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron arrojadas al mar.

Hoy en día es recordado por clásicos como “Ain’t no mountain high enough” junto a Tammi Terrell, su éxito previo a la muerte “Sexual Healing” y la sensual “Let’s get it on”. Póstumamente, le adjudicaron el Grammy Lifetime Achievement y es parte del Salón de la Fama del Rock & Roll.