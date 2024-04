Michael Douglas quería que Hank Pym muriera en Ant-Man and the Wasp: Quantumania

A lo largo del MCU son varios los personajes que han muerto y ahora ha salido a la luz que Michael Douglas, el actor que interpreta a Hank Pym en Ant-Man quería que su personaje muriera en Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

En conversación con The View (Vía EW) es que el actor se refirió al respecto, señalando que quería la muerte de su personaje y que utilizaran una gran cantidad de efectos especiales.

“En realidad, esta fue mi solicitud para la tercera”, señaló agregando que “Dije que me gustaría tener una [muerte] seria, con todos estos fantásticos efectos especiales. Tiene que haber alguna forma fantástica en la que pueda reducirme al tamaño de una hormiga y explotar, sea lo que sea. Quiero usar todos esos efectos. Pero eso fue en el último (filme). Ahora no creo que vaya a aparecer”.

En la alfombra roja de Quantumania en 2023, en conversación con The Hollywood Reporter el actor señaló que regresaría para una cuarta película “siempre que pudiera morir”.

Cabe recordar que Ant-Man and the Wasp: Quantumania no logró el éxito esperado y finalmente quedó como la película con más baja recaudación de la trilogía de Ant-Man.