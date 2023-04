Quantumania finalmente quedará como la película con la recaudación más baja de la trilogía de Ant-Man

Aunque se espera que Ant-Man and the Wasp: Quantumania continúe en cartelera por unas semanas más, con miras al lanzamiento de la cinta en formato digital un hito de su paso por la taquilla internacional ya estaría sellado y no sería nada bueno para Marvel Studios.

Después de todo, pese a que los pronósticos no eran favorables en ese sentido, las cifras de este fin de semana reafirmaron que Quantumania cerrará su paso por la cartelera como la película con la recaudación más baja de la trilogía de Ant-Man.

Hasta la fecha Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha recaudado $474 millones de dólares a nivel mundial, una cifra inferior a los $519 millones de dólares que Ant-Man consiguió en 2015 y los $622 millones de dólares que Ant-Man and the Wasp amasó en 2018. Tengan en cuenta que tras su estreno inferior a las expectativas, Ant-Man and the Wasp: Quantumania no mejoró su desempeño y, por ejemplo. este fin de semana solo sumó 44 mil dólares en Estados Unidos.

Estas cifras evidentemente no son positivas para una película de la envergadura de Quantumania y una franquicia como el MCU y hasta la fecha mantienen en suspenso el futuro de la saga de Scott Lang.