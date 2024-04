Tom Holland y próxima película de Spider-Man: “Todo el mundo quiere que ocurra, pero queremos asegurarnos de que no estamos haciendo lo mismo”

Ha pasado un tiempo desde el estreno de Spider-Man: No Way Home y ante esto es que muchos se preguntan cuándo es que llegará la cuarta entrega protagonizada por el héroe arácnido. En este contexto es que recientemente, Tom Holland, quien da vida al personaje, se ha referido al próximo filme, señalando que “todo el mundo quiere que ocurra, pero queremos asegurarnos de que no estamos haciendo lo mismo”.

En conversación con Deadline es que el actor, que por primera vez se ha visto envuelto en el proceso creativo se refirió al respecto señalando que “la respuesta simple es que siempre voy a querer hacer películas de Spider-Man. Le debo mi vida y mi carrera a Spider-Man, así que la respuesta simple es sí, siempre voy a querer hacer más”.

“Tenemos a los mejores trabajando sobre lo que esta historia podría ser, pero hasta que lo resolvamos, tenemos un legado que proteger”, agregó, explicando que “la tercera película fue especial en tantos sentidos que tenemos que asegurarnos de hacerlo bien”.

Finalmente es que el actor señala que “esta es la primera vez que he tomado parte del proceso creativo tan pronto. Es un proceso donde estoy observando y aprendiendo. Es una etapa muy divertida. Como he mencionado, todo el mundo quiere que ocurra, pero queremos asegurarnos de que no estamos haciendo lo mismo”.