Kirsten Dunst no está segura de que el mundo necesite una nueva entrega del Spider-Man de Sam Raimi

Durante el último tiempo hans urgido múltiples rumores que apuntan a un posible regreso de Tobey maguire como Spider-Man, esto de la mano del director de las películas originales, Sam Raime. En este contexto, es que Kirsten Dunst, que interpretó a Mary Jane en las películas se refirió al respecto señalando que no cree que sea necesario.

En conversación con IndieWire (Vía CBM) es que Dunst apuntó que ”No creo que necesitemos eso. No lo sé”.

De acuerdo a lo que agregó, “Fue hace mucho tiempo. Simplemente no sé cómo lo harían, cuál sería la historia. No lo sé. Parece que... ¡no lo sé! Realmente dependería del guion, y también, no lo sé, realmente te estás exponiendo de una manera que… tal vez dejemos las cosas cuando estaban bien. ¿Sabes a qué me refiero?”.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la actriz se refiere al respecto y hace unos años señalaba que estaba abierta a regresar como Mary Jane. “Por supuesto que lo haría. Por supuesto”, señaló agregando que “Esa fue una gran parte de mi carrera y de mi vida”.

A pesar de esto, la actriz más recientemente señaló que estaba abierta a realizar películas de superhéroes, " te pagan mucho dinero”.