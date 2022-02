Kirsten Dunst cree que aún está a tiempo de regresar como su versión de Mary Jane

Aunque Spider-Man: No Way Home cumplió con los esperados cameos de Tobey Maguire y Andrew Garfield como sus respectivas versiones de Spidey, no fueron pocos los fanáticos que se lamentaron por la ausencia de Kirsten Dunst y Emma Watson. Después de todo, aunque las actrices no fueron el foco de tantos rumores como los actores, en un minuto igual se especuló con potenciales retornos de sus versiones de Mary Jane Watson y Gwen Stacy.

En ese sentido, mientras tiempo atrás Andrew Garfield reveló que no le quiso contar a Watson sobre su participación en No Way Home dando entender que la actriz no habría estado al tanto de un potencial regreso de Gwen, ahora Kirsten Dunst abordó esta situación e indicó que aunque no fue parte de la cinta más reciente de Spidey todavía está dispuesta a retomar el papel de Mary Jane.

Durante una conversación con el portal Deadline, Dunst fue consultada sobre los rumores en torno a Spider-Man: No Way Home y en particular sobre si le gustaría volver a dar vida al personaje que plasmó en las cintas dirigidas por Sam Raimi.

“Todavía hay tiempo. Quiero decir, escucha, nadie me ha preguntado nada, pero creo que, quiero decir, este Multiverso sigue y sigue, así que siento que eso podría suceder”, señaló la actriz antes de aclarar: “No sé nada, por cierto”.

Esta no es la primera vez que Dunst habla sobre su interés en volver a interpretar a Mary Jane ya que en enero de este año señaló que estaría dispuesta a participar en otra película de Spider-Man.

“Por supuesto que lo haría. Por supuesto. Me han preguntado sobre eso varias veces. Eso es una obviedad”, señaló la actriz a People. “Esa fue una gran parte de mi carrera y de mi vida”.

Por supuesto, a estas alturas es imposible asegurar si Dunst volverá o no a aparecer como Mary Jane en una nueva producción de Marvel. Sin embargo, como señaló la propia actriz, las producciones con temáticas vinculadas al Multiverso siguen en marcha y por ende mientras ella este dispuesta la posibilidad estaría sobre la mesa.