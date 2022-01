Actor sorpresa de Spider-Man: No Way Home ni siquiera le confirmó a su compañera de elenco que aparecía en la película

[Esta nota contiene spoilers de Spider-Man: No Way Home]

Si alguna vez dudaron sobre el compromiso de Andrew Garfield para mantener en secreto su participación en Spider-Man: No Way Home, probablemente querrán escuchar este relato del actor.

Como recordarán en el contexto previo al estreno de Spider-Man: No Way Home rondaban un montón de rumores sobre qué personajes aparecerían en la película y mientras muchas personas estaban completamente convencidas de que Tobey Maguire y Andrew Garfield regresarían como sus respectivas versiones de Spidey, también habían quienes tenían dudas al respecto y estaban en busca de una confirmación definitiva por parte de los actores.

Así, Garfield pasó gran parte de la promoción de Tick, Tick... Boom! negando que estaba en No Way Home. Todo mientras su co-estrella de The Amazing Spider-Man, Emma Stone, también recibió varias preguntas al respecto en entrevistas por sus películas más recientes.

Pero aunque a estas alturas es evidente que Garfield mintió, parece que Stone no estaba al tanto de lo que estaba pasando e incluso el actor que interpretó a Peter Parker le negó en repetidas ocasiones su participación en la película.

En una conversación con el podcast “Happy Sad Confused” Garfield fue consultado sobre cuánto sabían Stone y el director de The Amazing Spider-Man y The Amazing Spider-Man 2, Marc Webb, sobre la propuesta de la tercera película en solitario del Spidey de Tom Holland.

“Emma seguía mandándome mensajes de texto: ‘¿Estás en esta nueva película de Spider-Man?’ Y yo estaba como: ‘No sé de qué estas hablando’“, recordó Garfield entre risas. “Ella estaba como: ‘Cállate, solo dime’. Y honestamente no sé porque seguí (mintiendo) incluso con Emma”.

Garfield indicó que hasta el final ni siquiera quiso confirmar su participación en No Way Home a Stone, quien interpretó a Gwen Stacy en sus dos películas como Spider-Man, por lo que eventualmente cuando la actriz se enteró que él efectivamente estaba en la película le dijo que era un idiota.

Pero aunque la táctica de Garfield para ocultar su participación en la película más reciente de Spider-Man podría parecer exagerada, previamente el protagonista de The Amazing Spider-Man justificó esto con su amor al personaje.

“Hubo momentos en los que pensé: ‘Dios, odio mentir’. No me gusta mentir y no soy un buen mentiroso, pero seguí enmarcándolo como un juego. Y seguí imaginándome a mí mismo puramente como un fanático de ese personaje, lo cual no es difícil de hacer”, señaló Garfield en una entrevista anterior. “Me coloqué en esa posición de, bueno, ¿qué me gustaría saber? ¿Me gustaría que jugaran conmigo? ¿Me gustaría que me mintieran? ¿Me gustaría que me mantuvieran alerta adivinando? ¿Querría descubrirlo cuando fuera al cine? ¿Querría estar adivinando, adivinando, adivinando?”.