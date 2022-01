“Fue bastante estresante, pero también extrañamente agradable”: Actor de Spider-Man: No Way Home contó cómo fue mentir sobre su aparición en la película

[En esta nota encontrarán spoilers de Spider-Man: No Way Home]

Si bien en los días previos al estreno Sony Pictures lanzó un montón de adelantos de Spider-Man: No Way Home, durante toda la promoción de la película esa compañía y Marvel Studios apostaron por mantener en secreto a algunas de las agrandes revelaciones de la cinta.

Así, aunque los rumores ya tenían a muchos fanáticos convencidos, no fue hasta el estreno de Spider-Man: No Way Home que se confirmó que Tobey Maguire y Andrew Garfield habían regresado como sus respectivas versiones de Spider-Man/Peter Parker.

Pero claramente eso no solo fue posible gracias a la estrategia de marketing de Marvel Studios y Sony, sino que también sucedió debido a las constantes negativas de Garfield sobre su participación en la película.

Después de todo, durante gran parte de la promoción de tick, tick ... BOOM!, Garfield negó en reiteradas ocasiones su regreso como Spider-Man en la cinta protagonizada por Tom Holland.

Y aunque obviamente aquello ahora solo quedará en las anécdotas del lanzamiento de Spider-Man. No Way Home, recientemente el actor que protagonizó la saga de The Amazing Spider-Man tuvo que referirse a sus constantes mentiras para mantener en sorpresa su participación en la cinta más reciente de Spidey.

“Fue estresante, no voy a mentir”, respondió Garfield cuando desde The Wrap le preguntaron sobre las mentiras para ocultar su regreso como Spider-Man. “Fue bastante estresante, pero también extrañamente agradable”.

En una de las entrevistas más recordadas de Garfield al respecto, el actor aseguró que tratar de convencer a las personas que no estaba participando en Spider-Man: No Way Home era como jugar a Werewolf, por lo que ahora decidió recuperar ese ejemplo.

“Era como este enorme juego de Werewolf que jugaba con periodistas y con gente adivinando, y fue muy divertido”, explicó el actor. “Hubo momentos en los que pensé: ‘Dios, odio mentir’. No me gusta mentir y no soy un buen mentiroso, pero seguí enmarcándolo como un juego. Y seguí imaginándome a mí mismo puramente como un fanático de ese personaje, lo cual no es difícil de hacer”.

“Me coloqué en esa posición de, bueno, ¿qué me gustaría saber? ¿Me gustaría que jugaran conmigo? ¿Me gustaría que me mintieran? ¿Me gustaría que me mantuvieran alerta adivinando? ¿Querría descubrirlo cuando fuera al cine? ¿Querría estar adivinando, adivinando, adivinando?”, añadió Garfield .

Así, aunque los fanáticos pueden tener diferentes respuestas a esas interrogantes, Garfield no tardó en descifrar qué quería él.

“Me gustaría que el actor hiciera un trabajo increíblemente bueno al convencerme de que no estaba en eso. Y luego querría perder la cabeza en el cine cuando mi instinto demostrara que estaba en lo correcto. Eso es lo que querría”, concluyó.

Pero claro, aunque Garfield y los responsables de No Way Home hicieran sus mejores esfuerzos para negar el regreso de las versiones cinematográficas anteriores de Spider-Man, los rumores e imágenes filtradas solo reafirmaban la idea de que tres Spidey aparecerían en la película.

“Trabajé muy duro para mantener en secreto que estaba en Atlanta filmando”, señaló Garfield . “Todas estas filtraciones estaban sucediendo, y yo estaba como: ‘Oh, Dios mío, muchachos, ¿qué diablos está pasando? Estoy trabajando tan duro aquí para mantenerme en secreto, ¡y luego aquí hay una imagen de mí con Tobey! ‘Y ellos dijeron: ’No, no, lo mantendremos en silencio‘. ’Está bien, seguiré negándolo’”.

“Estaba feliz de hacerlo, pero fue mucho trabajo de parte de todos. Obviamente, le dio a la gente una gran emoción en el cine, y ¿qué más quieres de una experiencia cinematográfica que una emoción? “, indicó el actor. “Ha sido una experiencia rara jugar ese juego masivo de Werewolf con todos los fanáticos de Spider-Man en el mundo. Ha sido increíblemente divertido”.