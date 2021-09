Ahora Andrew Garfield alega que una supuesta foto suya en el rodaje de Spider-Man: No Way Home sería falsa

En una de sus primeras declaraciones respecto a los rumores sobre Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield aseguró que sin importar lo que dijera la gente seguiría creyendo que volverá a interpretar a Spider-Man en la próxima película encabezada por Tom Holland.

Así, aunque todavía no hay nada oficial respecto al rumoreado cameo de Garfield en la película que continuará la trama de Spider-Man: Far From Home, la predicción del actor continúa cumpliéndose y en el marco de una reciente aparición en el programa de Jimmy Fallon nuevamente le preguntaron por su supuesto papel en la cinta de Marvel Studios y Sony.

Concretamente Fallon decidió consultarle a Garfield por una supuesta foto de él y Tobey Maguire en el set de Spider-Man: No Way Home. La imagen ha estado circulando por redes sociales durante algún tiempo y aunque su veracidad no ha sido comprobada completamente, su validez comenzó a tomar fuerza cuando Sony reclamó por algunas publicaciones con la foto en Twitter.

Pero Garfield no quiso confirmar nada y cuando Fallon le preguntó por la foto dijo: “No estoy seguro de eso”. Ante lo que el conductor planteó que él y la audiencia están seguros del supuesto cameo del actor dando pie a la risa del protagonista de The Amazing Spider-Man.

“¿De qué estás hablando?”, señaló Garfield cuando Fallon le volvió a preguntar si había visto la foto. “Bueno si me muestras la foto puedo decirte es real o si soy yo”, añadió el actor antes de que Fallon asegurara que la foto había sido eliminada de internet (tengan en cuenta que si buscan la imagen no tardarán en encontrarla, pero naturalmente un programa de televisión no puede enseñar una supuesta filtración).

“Oh, que conveniente detective Fallon”, respondió Garfield antes de admitir: “Me enteré, vi (la foto) y es un photoshop”.

Naturalmente Fallon no quiso detener la conversación allí y después de que señalara que no le creía al actor, Garfield dijo: “Estoy tratando de manejar las expectativas”.

Durante toda la conversación el actor se mantuvo entre risas y finalmente, al ser consultado sobre el primer tráiler de Spider-Man: No way Home, confirmó que había visto el adelanto y comentó que cree que “Tom Holland es simplemente el Spider-Man/ Peter Parker perfecto. Así que estoy súper emocionado y nuevamente puedo ser solo un fan, que es mi posición favorita. Puedo sentarme en el público y decir: ‘Si, lo arruinaste amigo. No lo hiciste tan bien como podrías haberlo hecho ¿eh? Puedo ser ese tipo (que dice): ‘Si, no me gusta mucho el traje’. Puedo ser esa persona y es mucho más divertido”.

Si bien Garfield ha planteado una y otra vez que no estará en Spider-Man: No Way Home, ante los persistentes rumores, lo mejor es que tengan en cuenta su tono para considerar sus respuestas en esta reciente entrevista.

Spider-Man: No Way Home se estrenará en diciembre para comprobar o desmentir de una vez por todas los rumores sobre el cameo de Garfield.