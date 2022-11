La segunda temporada de The Dark Pictures Anthology comenzará con un título llamado Directive 8020

The Dark Pictures Anthology se ha convertido en una saga de terror que año a año entrega una historia atractiva con una fórmula que funciona de forma perfecta para los seguidores del género. Ahora de la mano de la última entrega, The Devil in Me, es que se conoció que la saga seguirá con una segunda temporada.

Según reporta Gematsu, el juego incluye un teaser de la próxima entrega -como es habitual- el cual en esta ocasión tendrá por nombre The Dark Pictures Anthology: Directive 8020 y marcará el inicio de la segunda temporada.

De acuerdo a lo que se puede observar en el tráiler al parecer este será el primer juego en transportar el terror de The Dark Pictures Anthology al espacio.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, es la cuarta entrega de la popular saga desarrollada por Supermassive Games, y tiene programado su lanzamiento para este 18 de noviembre, para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC.

Cabe recordar que la saga comenzó en 2019 con Man of Medan, juego que fue seguido por Little Hope en 2020 y House of Ashes en 2021.