Andrew Garfield dice que no lo han llamado para participar de Spider-Man: No Way Home

De un tiempo a esta parte los supuestos cameos se han convertido en los puntos más comentados de Spider-Man: No Way Home, y es que mientras ni Marvel Studios ni Sony han confirmado nada al respecto, distintos reportes sostienen que la próxima película de Spidey podría incluir desde una aparición de Charlie Cox como Matt Murdock/ Daredevil hasta cameos de Tobey Maguire y Andrew Garfield como sus respectivas versiones de Spider-Man/Peter Parker.

En ese escenario y siguiendo las declaraciones donde Tom Holland ya había refutado a esos rumores, ahora Andrew Garfield aseguró que no lo habrían contactado para ser parte de la película.

Durante una entrevista con el podcast Happy Sad Confused, Garfield fue consultado sobre Spider-Man y en particular el entrevistador le dijo que tenía dudas sobre su pregunta por qué no quería estropear una eventual sorpresa.

“¡No hay nada que arruinar hermano! Tengo que cortarte rápidamente. No hay nada que arruinar”, dijo Garfield. “Es una locura también. Amigo, es jodidamente gracioso para mí porque tengo esta cuenta de Twitter y veo la frecuencia con la que Spider-Man es tendencia y la gente se vuelve loca por algo y estoy como: ‘chicos, chicos, chicos’. Desearía poder hablar con todo el mundo y decirles, les recomiendo que se relajen. Escucha, no puedo hablar por nada más que por mí mismo. Puede que estén haciendo algo, pero yo no recibí una llamada”.

Obviamente los fanáticos no tardarán en diseccionar las declaraciones de Garfield para acusar que todo es una mentira con el fin de ocultar un gran secreto. No obstante, el actor sostiene que precisamente se siente como si estuviese jugando a un juego donde nadie quiere creerle.

“¿Alguna vez haz jugado al juego Werewolf? ¿O Mafia? Ya conoces ese juego, y creo que es algo similar, tienes que convencer a todos de que no estás en la mafia”, dijo el actor que protagonizó The Amazing Spider-Man. “Me siento como si estuviera en un juego de maldito Werewolf o Mafia en el que no soy el hombre lobo. (Digo) ‘Te prometo que no soy el hombre lobo’ y todo el mundo dice ‘¡Tú eres el hombre lobo! ¡Tú eres el maldito hombre lobo, míralo, él está haciendo la cosa!’”

Así, Garfield finalmente reiteró que nadie lo habría llamado para que participe de Spider-Man: No Way Home.

“Siento, siento que acabo de decir eso. No recibí una llamada”, respondió Garfield cuando el entrevistador le pidió que clarificara.

“Escucha, ya habría recibido una llamada, eso es lo que estoy diciendo. No quiero descartar nada. Tal vez quieran llamarme. Tal vez me llamen y digan como: ‘oye, la gente quiere esto‘. Quizás estén haciendo una investigación de mercado”, bromeó el actor.

Spider-Man: No Way Home planea estrenarse en diciembre.