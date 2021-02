Tom Holland aseguró que Tobey Maguire y Andrew Garfield no aparecerán en su próxima película de Spider-Man

Durante los últimos años Sony, Marvel Studios y el propio Tom Holland se dedicaron a fortalecer la idea de que el encargado de interpretar a Spider-Man en el MCU no era confiable y revelaba datos claves de las películas en las que participaba durante sus entrevistas y apariciones públicas.

Pero aunque eso evidentemente tomó un tono de broma, la fama de “Spoiler-Man” de Holland simplemente ha desaparecido al hablar de la próxima película de Spider-Man.

Pese a que durante las últimas semanas el actor se ha dedicado a hacer entrevistas para promocionar a Cherry, su nueva película con los Hermanos Russo, prácticamente no ha revelado nada específico sobre la nueva película de Spider-Man y, más allá de asegurar que será una de las películas de superhéroes más ambiciosas, el actor solo ha planteado puntos generales sobre la cinta.

En ese sentido, a nadie debería sorprenderle que en una reciente entrevista Holland no solo se mantuvo hermético en torno a la apuesta de la secuela de Spider-Man: Far From Home, sino que también negó uno de los rumores más importantes en torno a la cinta.

Al ser consultado respecto a los rumoreados cameos de Tobey Maguire y Andrew Garfield en la película, Holland sostuvo que los actores que interpretaron a Spider-Man en las cintas anteriores no serían parte de este proyecto.

“No, no, no aparecerán en esta película”, dijo Holland a Esquire. “A menos que me hayan ocultado la información más importante, que creo que es un secreto demasiado grande para que me lo oculten. Pero hasta el momento, no. Será una continuación de las películas de Spider-Man que hemos estado haciendo“.

Los rumores sobre las supuestas apariciones Maguire y Garfield en Spider-Man 3 llevan meses circulando y esta no es la primera vez que Holland los desestima. De hecho, en otra entrevista que se reveló durante la semana pasada el actor comentó que no estaba al tanto de los supuestos cameos.

Sin embargo, pese a que las palabras de Holland son bastante claras, el nivel de secretismo que manejan este tipo de películas y el hecho de que villanos como el Doctor Octopus (Alfredo Molina) y Electro (Jamie Foxx) serán parte de la trama, solo contribuyen a que las especulaciones continúen.

La próxima película de Spider-Man probablemente tendrá que hacerse cargo de la revelación de la identidad secreta de Spidey al final de Spider-Man: Far From Home, pero en la misma entrevista Holland aseguró que ni siquiera él tiene claro todo lo que involucrará esta historia.

“Honestamente, no tengo idea de qué se trata esta película y llevo ocho semanas rodando”, señaló el actor con lo que Esquire calificó como un pequeño tono de broma.

La próxima película de Spider-Man actualmente está en plena etapa de rodaje con miras a un estreno que sigue fijado para diciembre de este año.