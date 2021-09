Andrew Garfield insiste en que no aparecerá en Spider-Man No Way Home: “No importa lo que diga, estoy jodido”

El primer tráiler de Spider-Man: No Way Home solo mostró a la versión de Peter Parker interpretada por Tom Holland, sin embargo, pese a que Sony todavía no anuncia nada oficial, los rumores respecto a los supuestos cameos de Andrew Garfield y Tobey Maguire siguen presentes.

En ese sentido, en el marco de una reciente entrevista con el portal Variety, Garfield naturalmente fue consultado sobre su supuesta aparición en la nueva película de Spider-Man para el MCU.

Pero obviamente el actor de The Amazing Spider-Man no confirmó nada y reafirmando sus declaraciones previas aseguró que no será parte de la cinta que continuará abordando el tema del Multiverso en la continuidad de Marvel Studios.

“Entiendo por qué la gente se está volviendo loca con el concepto de eso porque yo también soy fan. No puedes evitar imaginar escenas y momentos de: ‘Oh, Dios mío ¿No sería jodidamente genial sería si hicieran eso?’ Pero es importante para mí decir públicamente que no estoy consciente de estar involucrado en (No Way Home)”, señaló Garfield.

Pero aunque las declaraciones del actor podrían parecer categóricas, el propio Garfield está consciente de que nada de lo que diga disolverá por completo las expectativas de los fans y por lo tanto cree que No Way Home podría culminar como una gran decepción o todo éxito.

“Sé que no voy a poder decir nada que convenza a la gente de que no sé qué está sucediendo. No importa lo que diga, estoy jodido. O será realmente decepcionante para la gente o será realmente emocionante”, sentenció el actor.

De acuerdo a lo que está confirmado hasta ahora, Spider-Man: No Way Home se enfocará en el Peter Parker de Tom Holland mientras intenta lidiar con las consecuencias de la revelación de su identidad secreta por parte de Mysterio. Eventualmente Parker decidirá pedirle ayuda a Doctor Strange para que el mundo olvide que él es Spider-Man, pero el hechizo del poderoso personaje de Benedict Cumberbatch no saldrá bien y se dará rienda suelta al Multiverso con la amenaza de diversos villanos incluyendo al Doc Ock de Alfred Molina.

No obstante, los rumores dicen que eso no será todo ya que Spider-Man: No Way Home también contaría con cameos de Andrew Garfield y Tobey Maguire como sus respectivas versiones de Peter Parker/Spider-Man, además del regreso de Charlie Cox como Daredevil. No obstante, nada de eso está confirmado y por ahora tanto Garfield como Cox insisten en que no serán parte de la película.

Spider-Man: No Way Home planea resolver esta y otras dudas con su estreno que actualmente está planificado para diciembre de este año.