Avatar: The Way of Water superó a Spider-Man: No Way Home y ahora va por Infinity War

Finalmente Avatar: The Way of the Water superó a Spider-Man: No Way Home como la película más exitosa de la pandemia. Durante esta jornada, la película de James Cameron superó los $1.916 millones de dólares que recaudó la producción arácnida de Sony, la cual se enfocó en el multiverso de posibilidades que recuperó a villanos de películas pasadas y las otras versiones cinematográficas de Peter Parker.

Con esta nueva marca, la secuela de las aventuras de los Na’vi se instaló como la sexta película que más dinero ha recaudado en la historia. Ahora, enfilándose a la marca de los dos mil millones de dólares, solo es cuestión de tiempo para que sobrepase la marca de Avengers: Infinity War.

Aquella producción de Marvel Studios logró recaudar $2,048 millones de dólares. Por ahora se estima que la película dirigida por James Cameron también superaría a Star Wars: Episode VII - The Force Awakens, que recaudó $2.069 millones de dólares, para situarse en el cuarto lugar.

En ese eventual cuarto lugar, la secuela solo tendrá por delante a otras tres películas, incluyendo otras dos producciones dirigidas por James Cameron: Titanic ($2.194 millones de dólares), Avengers: Endgame ($2.797 millones de dólares) y la primera Avatar ($2.922 millones de dólares).