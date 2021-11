Kirsten Dunst aseguró que no es parte de Spider-Man: No Way Home

Kirsten Dunst no volvería como Mary Jane Watson en Spider-Man: No Way Home...o al menos eso es lo que aseguró la propia actriz.

Pese a que durante el último tiempo han circulado varios rumores que sostienen que Dunst y otros integrantes el elenco de las películas de Spider-Man dirigidas por Sam Raimi serán parte de la nueva cinta de Spidey enmarcada en el MCU, recientemente la actriz negó esos rumores.

Concretamente al ser consultada sobre su supuesta participación en No Way Home durante una conversación con la revista Total Film (vía Games Radar+), Dunst aseguró que no sería parte de esa producción.

“No estoy en esa película, no. Sé que hay rumores, ¿verdad?”, comentó la actriz y después de que desde Total Film le explicaran que Alfred Molina regresará como Doc Ock y aparentemente Willem Dafoe también volvería como el Duende Verde, Dunst agregó: “No, yo soy la única (que no ha vuelto). ‘¡No pueden poner a una vieja ahí!’”

De acuerdo a los rumores el regreso de Kirsten Dunst como Mary Jane Watson se daría de la mano de la supuesta aparición de Tobey Maguire. Algo que no está confirmado pero que sigue siendo uno de los rumores más importantes en torno a la secuela de Spider-Man: Far From Home.

En ese sentido, los comentarios de Dunst sobre estos rumores se suman a las declaraciones previas de Andrew Garfield y Emma Watson, los actores que interpretaron a Peter Parker y Gwen Stacy en la saga de The Amazing Spider-Man y también han negado su supuesta participación en Spider-Man: No Way Home.

¿Estarán mintiendo Dunst, Garfield y Watson o los rumores simplemente se salieron de control? Probablemente recién podremos averiguarlo cuando Spider-Man: No Way Home llegue a los cines el próximo mes de diciembre.