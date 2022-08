Christopher McQuarrie explicó por qué las próximas películas de Misión Imposible se llamarán Dead Reckoning

Christopher McQuarrie, el director de las próximas películas de Misión Imposible, explicó por qué las próximas entregas de la saga de Ethan Hunt se llamarán Mission Impossible: Dead Reckoning - Part One y Mission Impossible: Dead Reckoning - Part Two.

Durante una aparición en el podcast Light The Fuse, McQuarrie abordó aquella decisión creativa que marcará la carta de presentación para Misión Imposible 7 y Misión Imposible 8.

“Cuando se me ocurrió el título, sabía que se aplicaba más a la segunda parte que a la primera, por lo que finalmente se decidió que fuese una (película con) primera y la segunda parte. El título de la primera película era casi un título que se refería a algo como Ghost Protocol, era como una política del gobierno. No era una política del gobierno, era ... ¿cómo lo llamarías? Una medida gubernamental de último recurso, con consecuencias catastróficas”, dijo McQuarrie.

Según el director en un punto de Misión Imposible 7 los personajes de Simon Pegg y Ving Rhames habrían explicado de que se trataba esa medida y el gigantesco impacto que podría tener en el mundo. Pero aunque McQuarrie reconoce que habría sido “un título genial para la Parte 1″ eventualmente se cambió.

“Para cuando llegamos al final de la primera parte, eso se había destilado en un conjunto de circunstancias completamente diferentes que aparecen en la segunda parte y no en la primera. Entonces, la palabra ya no habría sido apropiada para el título de la Primera Parte”, explicó el director. “Y, sin embargo, Dead Reckoning realmente no se aplicaba tan bien a la Parte Uno como a la Parte Dos hasta que comenzamos a jugar con el comienzo de la película y reconocimos que aunque Dead Reckoning sonaba genial, (teníamos que descifrar) ¿cuál era su relación con el tema de película?”.

Obviamente McQuarrie no reveló ningún detalle sobre la trama de Misión Imposible 7, pero explicó que el nombre Dead Reckoning se consolidó para esa entrega cuando comenzaron a “profundizar en el arco del viaje del personaje de Ethan (Hunt)”.

“(Dead Reckoning) adquirió significados más y más profundos a medida que avanzábamos”, cerró el director. “Y verás cuán temático es y cómo se representa conceptualmente en el viaje de cada personaje en esta película en la que estamos”.

Mission: Impossible – Dead Reckoning – Part One llegará en julio de 2023 y Mission: Impossible – Dead Reckoning – Part Two llegrá en 2024.