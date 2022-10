Con un video y un póster promocionan a la película de Kaguya-sama: Love is War

Este domingo debutó un teaser tráiler de Kaguya-sama: Love is War - The First Kiss Never Ends, la película que adaptará el arco de historia del mismo nombre del popular manga de Aka Akasaka.

Con un estreno en cines programado para el 17 de diciembre, el lanzamiento del tráiler también sirvió para anunciar un evento que se llevará el próximo mes en Nueva York que involucrará a la actriz de voz principal, Aoi Koga, y que además será presentado en un streaming de acceso mundial.

La historia de la película se sitúa tras los sucesos de la tercera temporada de la popular serie, en donde finalmente se concretó un beso entre los protagonista. De ahí que el título de la película anticipa que “el primer beso nunca termina”.

Vean el avance oficial a continuación.

La producción además presentó un afiche promocional de la película.