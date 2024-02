Cuatro juegos de Xbox llegarán a PlayStation 5 y Nintendo Switch

Finalmente desde Xbox anunciaron que cuatro juegos de la compañía llagarían a PlayStation 5 y Nintendo Switch, algo que se venía comentando desde hace semanas a través de redes sociales.

“Hemos tomado la decisión de llevar cuatro de juegos a otras consolas”, señaló Phil Spencer en la edición especial del podcast de Xbox, donde se refirieron al futuro de la compañía.

En la ocasión aunque no entraron en detalles de los juegos que llegarían a otras plataformas desde The Verge señalaron que estos serían Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves y Grounded.

De acuerdo a lo que señala el medio primero llegarían Hi-Fi Rush y Pentiment y luego le seguirían Sea of Thieves y Grounded.

En este aspecto Spencer señaló que Starfield y el nuevo juego de Indiana Jones no forman parte de esta primera camada que llegará a otras consolas, algo que se había rumoreado en las semanas previas.