Dark Souls: Prepare to Die Edition se queda sin servidores en PC

Desde FromSoftware han dado a conocer que los servidores de Dark Souls: Prepare to Die Edition serán cerrados en PC, y no volverán a abrirse luego de que se conociera una brecha en la seguridad que permitía acceder a los computadores de otros jugadores al utilizar el modo online.

Esta brecha, que se conoció hace un tiempo y tuvo durante meses a las diferentes entregas de la saga sin funciones online, al parecer no tendrá solución en la primera entrega, que se quedará sin servidores.

“Hemos determinado que no podremos dar soporte a los servicios online para la versión de PC de Dark Souls: Prepare to Die Edition que fue lanzada en 2012, debido a su sistema envejecido. Nos disculpamos por la larga espera y os pedimos vuestra comprensión en este asunto”, señalaron a través de Twitter.

Sin embargo, no todo son malas noticias, y es que desde la desarrolladora señalaron que las funciones online de Dark Souls II: Scholar of the First Sin (DX11), han sido reactivadas, mientras que las funciones online de Dark Souls II (DX9), lo harán más adelante.

“Se han reactivado las funciones online para la versión de PC de Dark Souls II: Scholar of the First Sin (DX11). Las funciones online para la versión básica de Dark Souls II para PC (DX9) estarán disponibles más adelante. Nuestro agradecimiento por vuestra paciencia y apoyo continuo”, señalaron.

Cabe recordar que en el caso de Dark Souls III sus funcionalidades online fueron reactivadas en agosto pasado.