Denis Villeneuve reiteró que le gustaría realizar tres películas de Dune

Aunque Dune: Parte 2 ya está aprobada, actualmente no existe un compromiso por parte de Warner Bros para seguir explorando este mundo más allá de esa secuela y la potencial serie de las Bene Gesserit para HBO Max. Sin embargo, Denis Villeneuve remarcó que le gustaría realizar varias entregas más para abordar la historia de la saga creada por Frank Herbert.

Concretamente, en el marco de una entrevista con Entertainment Weekly, el director manifestó que para él lo ideal sería realizar tres películas de Dune.

“Siempre imaginé tres películas”, señaló Villeneuve. “No es que quiera hacer una franquicia, pero esto es Dune, y Dune es una gran historia. Para honrarla, creo que necesitarías al menos tres películas. Ese sería el sueño. Seguir a Paul Atreides y su arco completo estaría bien”.

Frank Herbert escribió seis novelas de Dune en total: Dune, Dune Messiah, Children of Dune, God Emperor of Dune, Heretics of Dune y Chapterhouse: Dune. Todo mientras el hijo del autor, Brian Herbert, ha realizado algunos libros posteriores.

No obstante, considerando que realizar Dune ya era un desafío, Villeneuve tiene claro que no todas esas historias podrían funcionar bien en la pantalla grande.

“Herbert escribió seis libros, y cuanto más escribía, más psicodélico se volvía. Así que no sé cómo algunos de ellos podrían adaptarse. Una cosa a la vez. Si alguna vez tengo la oportunidad de hacer Dune: Part Two y Dune Messiah, estoy bendecido”, concluyó el director.

Antes del estreno de Dune, Villeneuve ya había expresado su interés en adaptar al segundo libro de la saga de Paul Atreides, Dune Messiah, por lo que solo queda esperar que de la mano del desarrollo de la secuela el director también tenga la oportunidad de concretar esa ambición