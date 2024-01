Disney apunta a fines de 2024 para el lanzamiento de Star Wars Outlaws pero Ubisoft corrige la fecha

Desde Disney han dado a conocer que Star Wars Outlaws a fines de este año, sin embargo desde Ubisoft, han corregido esta fecha señalando que el juego llegará en algún punto del año, sin una ventana más concreta.

La diferencia entre las ventanas de lanzamiento para el próximo juego de Star Wars llegó luego de que IGN encontrara una página de Disney donde se apuntaba a que el título llegaría “a finales de 2024″.

Luego de que saliera a la luz la ventana acotada de lanzamiento, el texto en la página fue cambiado apuntando a que “el juego tiene previsto el lanzamiento en 2024″.

Según detalla IGN, desde Ubisoft se contactaron para informar que la fecha había sido actualizada a la ventana de lanzamiento correcta que es 2024.

Star Wars Outlaws, llevará a los jugadores a explorar la galaxia, en un juego que se ambienta entre Star Wars: The Empire Strikes Back y Star Wars: Return of the Jedi.