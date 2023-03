Drag Me To Hell podría tener una secuela

Drag Me To Hell, la película de terror que Sam Raimi presentó en 2009, podría tener una secuela.

Pese a que aún no hay nada oficial y ni siquiera habría un estudio ligado al proyecto, el propio Raimi contó que en estos minutos se está intentando descifrar una historia para una eventual Drag Me To Hell 2.

En una sesión de preguntas y respuestas en Reddit a propósito del estreno de 65 (la película en que Adam Driver peleará con dinosaurios) Raimi, quien es productor de esa entrega, fue consultado sobre el futuro de Drag Me To Hell y dio esa prometedora actualización.

“El equipo de Ghost House Pictures: Romel Adam y Jose Canas, está tratando de idear una historia que funcione y estoy ansioso por saber si lo logra”, escribió el director.

Esta no es la primera vez que Raimi habla sobre una posible secuela de Drag Me to Hell ya que en 2019 el cineasta le había dicho al portal Bloody Disgusting que no sabía cómo concretar Drag Me to Hell 2 dado el final de la cinta original. En ese sentido, aunque por ahora no hay nada formal, sería bueno saber que al menos se está intentando idear otra entrega de esa saga de terror.

Si no lo recuerdan la película original de Drag Me to Hell (o Arrástrame al infierno en español) fue protagonizada por Alison Lohman como Christine Brown, una mujer que después de explusar a una anciana de su casa recibe una maldición sobrenatural.