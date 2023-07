Dune 2, Aquaman 2 y The Color Purple están en riesgo de retrasarse hasta 2024 debido a las huelgas

Continúa la huelga de guionistas y actores de Hollywood, y ahora es que se ha dado a conocer que varias esperadas películas como Dune: Part Two, Aquaman and the Lost Kingdom y The Color Purple corren el riesgo de ser retrasadas hasta 2024 según dieron a conocer fuentes cercanas al proyecto.

La información proviene desde Variety, quienes mencionan que de acuerdo a sus fuentes, Warner Bros. Film Group estaría considerando el retrasar el filme protagonizado por Timothée Chalamet y Zendaya de su actual fecha el 3 de noviembre.

La película es una coproducción con Legendary Entertainment y ambas partes deben acordar una nueva fecha de lanzamiento, apuntaron las fuentes al medio.

Junto con esto, es que es que Warner Bros. estaría viendo fechas para la película musical, The Color Purple, que contará con Oprah Winfrey como productora y Aquaman 2, ambas películas que se encuentran programadas para el 25 y 20 de diciembre respectivamente.

Otra fuente apunta al medio que por el momento los lanzamientos avanzan según lo planeado originalmente y que no se han tenido discusiones formales, pero señaló que la duración de las batallas sindicales es impredecible.