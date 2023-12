El 11 de enero llegará el epílogo de Pokémon Scarlet & Violet: The Hidden Treasure of Area Zero

Durante la jornada de este miércoles desde The Pokémon Company han anunciado que el próximo 11 de junio llegará el epílogo del DLC The Hidden Treasure of Area Zero.

Según dieron a conocer, para acceder a este será necesario haber completado cierto evento del postgame de Pokémon Scarlet/Violet, así como la historia principal de The Teal Mask y The Indigo Disk, las dos partes que conformaron el DLC, The Hidden Treasure of Area Zero.

El anuncio ocurrió con un tráiler en donde se pueden ver a diferentes personajes trasladarse hasta Kitakami para esta nueva aventura, que de acuerdo a filtraciones, tendrá como principal novedad un nuevo Pokémon.