El Blu-ray de Thor: Love and Thunder incluirá más escenas del dios del trueno con Zeus y los Guardianes de la Galaxia

Thor: Love and Thunder llegará a Disney Plus el próximo 8 de septiembre. Pero si no tienen ese streaming o simplemente les gusta tener sus películas favoritas en formato físico, esta semana Marvel Studios confirmó que la cuarta película del dios del trueno estará disponible en DVD, 4K Ultra HD y Blu-ray desde el próximo 27 de septiembre.

Como es tradición para las películas de Marvel Studios el lanzamiento hogareño de Thor: Love and Thunder incluirá algunos contenidos adicionales para complementar a la historia central. Así, mientras los fanáticos podrán escuchar un comentario sobre la cinta relatado por el director Taika Waititi, también podrán ver un Gag Reel y videos enfocados en la transformación de Chris Hemsworth y Natalie Portman en Thor y Mighty Thor, el trabajo de Christian Bale como Gorr the God Butcher y la incursión de Taika Waititi en su segunda película de Thor.

Pero obviamente lo más llamativo de este tipo de lanzamientos son las escenas eliminadas y en el caso de Thor: Love and Thunder las copias físicas de la película se presentarán de la mano de cuatro secuencias descartadas que incluyen más de Zeus, Thor y los Guardianes de la Galaxia.

Estas todas las escenas eliminadas que se incluirán en el debut hogareño de Thor: Love and Thunder:

“Buscando a Zeus” - Thor, Valkyrie y Korg se encuentran con algunos personajes mientras buscan una audiencia con Zeus.

“ Perder el tiempo” - Star-Lord y Mantis convencen a Thor para que ayude a su causa.

“Unas vacaciones seguras” - Un despreocupado Thor conversa con Star-Lord y Mantis en pánico en medio del caos. Una explosión empuja a Korg a la escena.

“Luchando por ti”- Zeus le regala a Thor una herramienta especial después de escuchar una conversación sincera.

Considerando que después del estreno de la cuarta película de Thor se habló bastante sobre el material eliminado y se confirmó que la película dejó fuera apariciones de Jeff Goldblum (The Grandmaster), Peter Dinklage (Eitri) y un misterioso personaje interpretado por Lena Headey, no deja de ser llamativo que ninguno de ellos figure en el material adicional aunque quizás lña secuencia de “Buscando a Zeus” podría incluir a los perosnajes de Goldblum o Dinklage . Pero claro, por ahora eso es solo una especulación y cabe recordar que Waititi ya había indicado que descartó esas y otras escenas porque no quedó conforme y también desechó la idea de presentar un corte del director de Thor: Love and Thunder.

Tras el estreno en Disney Plus fijado para este 8 de septiembre, Thor: Love and Thunder estará disponible en DVD, 4K Ultra HD y Blu-ray desde el próximo 27 de septiembre.