El CEO de Microsoft terminaría con los juegos exclusivos de consolas

El CEO de Microsoft ha dado a conocer que no le gusta para nada la política de juegos exclusivos de consolas, apuntando que le gustaría deshacerse por completo de esta medida que hoy es uno de los grandes factores que determinan la competitivadad de las consolas.

En el marco del juicio por la compra de Activision Blizzard es que Satya Nadella testificó apuntando que le “encantaría deshacerse” por completo de los juegos exclusivos de consola.

“Crecí en una compañía que siempre creyó que el software debía funcionar en tantas plataformas como fuera posible y esa es la Microsoft donde crecí, creo en eso”, explicó en la ocasión.

Ante esto es que fue consultado si estaba consciente de que Xbox tiene varios exclusivos en sus consolas, a lo que el CEO respondió que esto es una respuesta al mercado definido por la compañía dominante, Sony.

“Si fuera por mí, me encantaría eliminar por completo todos los tipos de exclusivos en consola, pero no me compete a mí definirlo, especialmente como un jugador con baja cuota de mercado en consola ante el dominante que ha definido la competencia del mercado usando exclusivas”.

Finalmente, el CEO de Microsoft apuntó que " “este es el mundo en el que vivimos” y que “No me gusta nada ese mundo”.

Cabe recordar que Microsoft está envuelto en una batalla judicial con la FTC por la adquisición de Activision Blizzard, batalla que tiene como principal opositor a Sony, quienes buscan que no se concrete la compra.