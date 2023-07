El emulador Dolphin finalmente no llegará a Steam

Dolphin, el emulador de Nintendo GameCube y Wii finalmente no llegará a Steam según dieron a conocer sus desarrolladores durante la jornada de hoy. A través de una publicación en el blog del emulador es que el Dolphin Emulator Project Team anunció que cancelaría sus esfuerzos por estar disponible en la plataforma de Valve.

“Lo primero es lo primero: Nintendo no envió a Valve o Dolphin un aviso de la sección 512 (c) de la Ley de derechos de autor del milenio digital (DMCA) (comúnmente conocido como un Aviso de eliminación de DMCA) contra nuestra página de Steam”, explican en la publicación, agregando que “Nintendo no ha emprendido ninguna acción legal contra Dolphin Emulator o Valve”.

“Lo que realmente sucedió fue que el departamento legal de Valve se puso en contacto con Nintendo para preguntar sobre el anuncio del lanzamiento de Dolphin Emulator en Steam. En respuesta a esto, un abogado que representa a Nintendo America solicitó a Valve que evitara que Dolphin se lanzara en la tienda Steam, citando la DMCA como justificación. Luego, Valve nos envió la declaración de los abogados de Nintendo y nos dijo que teníamos que llegar a un acuerdo con Nintendo para lanzarlo en Steam”.

Es así como finalmente señalan que “estamos abandonando nuestros esfuerzos para lanzar Dolphin en Steam”, agregando que “Valve finalmente administra la tienda y puede establecer cualquier condición que deseen para que aparezca el software”.