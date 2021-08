El guionista de Soy Leyenda tuvo que aclarar que la película es ficción debido a un absurdo argumento de los anti-vacunas

No importa si no han visto toda la película o solo recuerdan sus momentos más tristes, pero probablemente si alguna vez en su vida han escuchado hablar de Soy leyenda tienen claro que la cinta protagonizada por Will Smith es una obra de ficción.

Sin embargo, aunque parece absurdo recalcar que aquella producción de 2007 es un simplemente un invento, eso es precisamente lo que tuvo que hacer uno de sus guionistas.

Resulta que por esos comportamientos que simplemente parecen inexplicables algunos anti-vacunas comenzaron a usar a los eventos de Soy leyenda como un argumento para no querer vacunarse contra el COVID-19.

En ese contexto, durante esta semana, The New York Times publicó un reportaje donde a propósito de las personas que no querían vacunarse en Nueva York, alguien apuntó a la película conocida como I Am Legend en su idioma original

“Una empleada dijo que estaba preocupada porque pensaba que una vacuna había hecho que los personajes de la película Soy leyenda se convirtieran en zombies”, explica The New York Times. “Las personas que se oponen a las vacunas han hecho circular ampliamente en las redes sociales esa afirmación sobre la trama de la película. Pero la plaga que convirtió a las personas en zombies en la película fue causada por un virus re-programado genéticamente, no por una vacuna”.

Tal y como señala The New York Times la creencia de esa persona no es un hecho aislado y efectivamente hay “memes” que buscan utilizar a los eventos de Soy Leyenda como un argumento para no vacunarse contra el coronavirus.

De hecho, en un artículo publicado en mayo por The Washington Post, un individuo declaró que no confiaba en las vacunas del COVID-19 debido a Soy Leyenda.

“Me encanta esa película, por todo tipo de razones. Pero eso da un poco de miedo. No quiero ser un zombie”, señaló el sujeto identificado como Simmons.

La existencia de personas que creen que una película es real claramente es algo llamativo, por lo que esta insólita situación no tardó en llegar ante Avika Goldsman, el guionista que junto a Mark Protosevich co-escribió la película basada en la novela de 1954 de Richard Matheson.

“Oh. Mi. Dios. Es una película. Lo inventé. No. Es. Real”, escribió Goldsman en respuesta a un tweet sobre el artículo de The New York Times.

Por lo tanto, para quienes aún no tienen claro, el mensaje es uno solo: Soy Leyenda es un trabajo de ficción y su historia simplemente no tiene nada que ver con la pandemia del coronavirus.