El Hombre que Ríe: la obra que inspiró a la creación del Joker entró al dominio público

A partir del 1 de enero de este año, Steamboat Willie, el clásico corto animado que dio pie a la historia de Mickey Mouse, entró a dominio público, por lo que cualquier persona puede crear nuevas obras a partir de lo expuesto en esa producción de Walt Disney. Sin embargo, esa obra no es la única cuyos derechos fueron liberados.

Una serie de otras producciones estrenadas hace 95 años también entraron al dominio público, incluyendo al clásico del cine mudo The Passion of Joan of Arc, la comedia The Cameraman protagonizada por Buster Keaton y El Hombre que Ríe, el drama dirigido por Paul Leni y protagonizado por Conrad Veidt que es reconocido por haber sido la inspiración visual del clásico villano de los cómics conocido como The Joker.

El actor Conrad Veidt como Gwynplaine, el protagonista de "El Hombre que Ríe" (1928).

El príncipe payaso del crimen de Gotham fue creado por Bill Finger, Bob Kane y Jerry Robinson, con estos dos últimos asegurando que Finger les mostró una imagen del actor Conrad Veidt en su personaje de Gwynplaine, quien en la película tiene el rostro desfigurado con una sonrisa perpetúa.

Con lo anterior en cuenta, Robinson creó que una ilustración con una carta de un Joker, siendo esta la primera pieza dibujada antes de comenzar el trabajo para el diseño principal del clásico villano.

“Siempre pensé que los villanos eran más interesantes”, dijo Robinson al New York Times en 2010. “Creo que el nombre fue lo primero: el Joker. Entonces pensé en el naipe”, agregó.

El Joker terminó siendo parte del primer número de la serie de Batman y el plan original implicaba que el villano moriría. Sin embargo, según cuenta la leyenda, un editor vio potencial en el personaje y decidió que el villano sobreviese. El paso del tiempo le terminó dando la razón, ya que el payaso se convirtió en el archienemigo del hombre murciélago, siendo parte importantre de las historias más clásicas del héroe, como The Dark Knight Returns y La Broma Asesina.

En lo que concierne a El Hombre que Ríe, la película por largo tiempo no estuvo disponible y recién fue preservada por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos durante la década de los sesentas. Recién en 2007 fue lanzada una restauración en DVD creada por Kino International y la Cineteca de Bolonia, la cual fue realizada a partir de dos copias encontradas en Estados Unidos y otra hallada en Italia. A mediados de 2019 fue lanzada una restauración 4K que dio pie a una nueva edición en Blu-Ray y DVD.