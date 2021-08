El videojuego de los Guardianes de la Galaxia tendrá cerca de seis horas de cinemáticas interactivas

Square Enix y Eidos Montreal dieron a conocer un nuevo vistazo a su videojuego de Los Guardianes de la Galaxia.

Pese a que los desarrolladores aún no revelan más acercamientos al gameplay de este nuevo titulo, durante este jueves publicaron un nuevo video enfocado en una cinemática de esta apuesta basada en el equipo espacial de Marvel.

Concretamente esta escena muestra el grupo liderado por Star-Lord en una reunión con Lady Hellbender. Todo en el marco de un plan de los Guardianes para engañar a ese personaje y poder obtener dinero para pagar sus deudas.

Pero obviamente las cosas no toman el rumbo que los héroes esperan y este adelanto anticipa que los jugadores tendrán el poder de elegir cómo lidiar con las cosas:

Mientras el tráiler anterior muestra un poco de las dinámicas de elección que podrán tener los jugadores durante las cinemáticas, aquel proceso queda un poco más claro con el video explicativo que se dio a conocer junto aquel adelanto.

En ese comentario Darryl Purdy, el director de cinemática y animación del nuevo juego de Los Guardianes de la Galaxia, no solo explica que las decisiones de los jugadores serán claves para la historia, sino que también anticipó que habrá un considerable número de cinemáticas.

“Utilizamos la captura de movimiento como nuestra herramienta principal para dar vida a esos personajes y la historia”, dijo Purdy. “Rodar una historia original compleja, con un gran reparto y cerca de seis horas de cinemáticas interactivas no fue poca cosa. La mayoría de las escenas tienen al menos los cinco Guardianes y, en muchos casos, otros personajes del universo Marvel como en esta escena con Lady Hellbender”.

Marvel’s Guardians of the Galaxy será lanzado el 26 de octubre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch y PC.