Elemental se convierte en el segundo peor estreno de Pixar

Malas noticias para Pixar y es que según se ha conocido Elemental, la más reciente película de la compañía no ha logrado el éxito esperado y se ha convertido en el segundo peor estreno de la compañía, con tan sólo 29,5 millones de dólares en Estados Unidos.

Cabe mencionar que las cosas no se veían bien para Elemental y es que el filme no había logrado convencer a la crítica en sus primeras proyecciones, pero no se esperaba que tuviera tan mal recibimiento.

Con esto, es que la película se ubica sólo por detrás de Toy Story, que tiene el peor estreno de Pixar si es que no se tiene en cuenta la inflación y que recaudó 29,1 millones en su estreno.

Dirigido por Peter Sohn, la descripción del filme apunta que “En una ciudad donde los residentes del fuego, el agua, la tierra y el aire viven juntos, una joven apasionada y un chico que se deja llevar por la corriente descubrirán algo elemental: cuánto tienen en común”,

Elemental se estrenó el pasado 16 de junio en Estados Unidos.