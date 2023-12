“Es un buffet absoluto para los que odian a Zack Snyder”: Las primeras críticas le bajan el pulgar a Rebel Moon

“Rebel Moon es la primera película que me hace salir del cine en mucho, mucho tiempo. Hay una sorprendente falta de drama, una dirección excesiva que es agresiva y malas actuaciones en todo momento. Es un buffet absoluto para los que odian a Zack Snyder”

Esa es una de las múltiples reacciones que comenzó a congregar Rebel Moon, la épica nueva película de ciencia ficción dirigida por Zack Snyder que debutará su primera parte en Netflix.

Al momento de esta publicación, la producción está obteniendo solo un 17% de críticas positivas en Rotten Tomatoes, en donde por ejemplo Charles Bramesco de The Guardian le dio solo una estrella, planteando que: “Snyder confunde exposición con construcción de mundo” y que “las resmas de historia de fondo lúgubremente entregadas alejan a la audiencia de la fantasía en lugar de sumergirla en ella.”.

Los tomates podridos suman y siguen, ya que David Ehrlich de indieWire plantea que Rebel Moon es “una película que se siente como un millón de storyboards aislados sin que nada los una”.

“Si bien es eminentemente agradable de ver, es una película construida tan enteramente con piezas de repuesto que, al final, puede ser sólo para los cultistas de Snyder”, dijo por su parte Owen Gleiberman de Variety.

Entre los críticos top de Rotten Tomatoes no hay ninguna crítica positiva, por lo que solo en ese ámbito la película alberga un 0% de aprobación. “Es una de las peoras propuestas de Snyder hasta la fecha... aburrida y derivativa, con muy poco que justifique que exista una Parte 2 y, por lo tanto, simplemente es una atroz pérdida de tiempo y dinero”, disparó Edward Douglas de Above the Line.

Una de las pocas críticas positivas proviene de Chris Bumbray del portal JoBlo, quien afirmó que: “si bien es innegablemente derivativa (más de Los Siete Magníficos/Siete Samuráis que de Star Wars), Rebel Moon es tremendamente entretenida y una ópera espacial muy sólida”.

Por su parte, Griffin Schiller de FilmSpeak aseguró en Twitter que la película “es una maravilla” asegurando que representa: “un gran éxito de mitología que narra simultáneamente el viaje cinematográfico de Zack. Como un Heavy Metal, remezcla estilo James Cameronesca de Star Wars. Un poco restringida debido a la clasificación PG-13 (la versión del director será EXCELENTE), ¡pero joder si no es un festín visual/tradicional!”, dijo.

Pero, repetimos, la mayor parte de las críticas son negativas.