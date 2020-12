Ewan McGregor cree que lo mejor de la serie de Obi-Wan Kenobi será su reencuentro con Hayden Christensen

Este semana Disney finalmente confirmó un rumor que venía sonando durante meses y, en el marco de la conferencia para sus inversionistas, la compañía anunció que Hayden Christensen volverá las producciones de Star Wars para interpretar a Darth Vader en Obi-Wan Kenobi, la serie centrada en el maestro de Anakin Skywalker.

Evidentemente ese anunció no dejó indiferente a los fanáticos de la saga espacial y en particular a ese grupo que valora las precuelas, pero claramente ellos tampoco son los únicos entusiasmados con el regreso de Christensen a la galaxia muy, muy, lejana.

De acuerdo a The Hollwyood Reporter, en el detrás de escenas de la serie que Disney solo mostró para sus inversionistas y ocultó de la transmisión abierta, Ewan McGregor aseguró que su reunión con el actor que interpretó al padre de Luke y Leia en las precuelas es uno de los aspectos que lo tiene más entusiasmado respecto a la serie.

“Lo más hermoso de todo es que (la serie) me ha vuelto a unir a Hayden“, señaló el actor.

Pese a que aún no hay una sinopsis oficial de la serie, actualmente se sabe que Obi-Wan Kenobi estará ambientada 10 años después del final de Revenge of the Sith y, durante la transmisión, Kathleen Kennedy, la responsable de Lucasfilm, prometió que esta apuesta incluirá “la revancha del siglo” entre Kenobi y su ex-padawan.

De hecho, McGregor también anticipó ese enfrentamiento y prometió que su personaje y Darth Vader tendrán “otro golpe el uno al otro” antes del final de la serie.

Obi-Wan Kenobi será una serie limitada comandada por Deborah Chow (The Mandalorian), quien prometió que la serie parte de la premisa de que “simplemente no es seguro ser un Jedi ”.

La serie de Obi-Wan Kenobi planea estrenarse en 2022 mediante Disney Plus.