Final Fantasy VII Remake de PS Plus se actualizará de forma gratuita a la versión de PS5

Buenas noticias para quienes poseen la versión de PS PLus de Final Fantasy VII Remake, y es que según fue dado a conocer, quienes canjearon el juego cuando estuvo disponible podrán actualizar a la versión de PlayStation 5 de forma gratuita el próximo miércoles.

El juego estuvo entre los títulos de PlayStation Plus en marzo pasado, y lamentablemente quienes no canjearon el juego no podrán actualizar de forma gratuita a la versión mejorada.

Cabe recordar, que la versión mejorada del juego se lanzó en junio pasado, y quienes poseían la versión original pueden pagar para adquirirla. Junto con esto, The Intermission, el DLC del juego estará con un 25% de descuento.

Recientemente la versión mejorada llegó a PC a través de la Epic Games Store.