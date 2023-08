Godzilla x Kong: The New Empire mueve su lanzamiento de marzo a abril de 2024

Desde Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures han dado a conocer que Godzilla x Kong: The New Empire, que se encontraba programada para marzo de 2024 retrasará su estreno hasta abril.

De esta forma el filme, que es dirigido por Adam Wingard, pasará del 15 de marzo al 12 de abril de abril de 202.

Este retraso parece ser consecuencia del retraso de Dune: Parte 2, filme que retrasó su estreno de noviembre de este año a marzo de 2024 a raíz de la huelga de actores que afecta a Hollywood.

A pesar del retraso, este es menor en comparación al que han sufrido otras producciones de Hollywood.

Cabe recordar que Godzilla x Kong: The New Empire forma parte del monsterverse, el universo cinematográfico que trajo Godzilla vs. Kong.