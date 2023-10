Hideki Kamiya abre un canal de Youtube y no puede trabajar en juegos por un año

El reconocido desarrollador de videojuegos Hideki Kamiya ha abierto su propio canal de Youtube luego de su salida de PlatinumGames hace unas semanas, a la vez que ha dado a conocer algunos detalles de su futuro.

Por el momento el canal sólo cuenta con un video en donde habla de lo que se viene y las razones que lo llevaron a dejar el estudio del cual fue uno de los fundadores

Aunque no entrega una razón clara, Kamiya menciona que “dejé la empresa porque quería seguir mis creencias como creador de juegos” a la vez que agrega que quería “elegir el camino que creo que es el correcto y seguir adelante”.

A pesar de esto, Kamiya señala que aún no está retirado y que quiere seguir desarrollando juegos, aunque explica que no puede “trabajar para la misma industria durante un año seguido”, por lo que su regreso al mundo de los videojuegos no será hasta dentro de un tiempo.

El video concluye con un toque de humor con el desarrollador tomando su deportivo rojo mientras comenta que se va “a la oficina de desempleo”.