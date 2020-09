Jack Quaid será parte de la nueva película de Scream

Prece que esta será una buena semana para Jack Quaid. Cuando solo faltan un par de días para el estreno de la nueva temporada de The Boys, desde Deadline revelaron que el actor detrás de Hughie será parte de la nueva película de Scream.

Esta nueva entrega de Scream será dirigida por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett (Ready or Not) con un guión de James Vanderbilt (Amazing Spider-Man) y Guy Busick (Ready or Not).

La película que será amparada por Paramount y Spyglass aún no revela muchos detalles sobre su propuesta, pero se define como un relanzamiento de la franquicia y contará con David Arquette como Dewey Riley, Courteney Cox como Gale Weathers, además de Melissa Barrera y Jenna Ortega como nuevos personajes.

Esta nueva película de Scream planea estrenarse en 2022 y se espera que eventualmente comience su rodaje en la localidad de Wilmington en Carolina del Norte, Estados Unidos.