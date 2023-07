James Gunn confirma que un actor no será el Batman del nuevo universo DC

El final de The Flash incluyó un chiste final. Uno muy bueno, aunque también es necesario recalcar que mucha gente quedó disgustada por la decisión de recuperar al Batman más cuestionado del cine.

Sin embargo, considerando que las películas de superhéroes ya han entrenado para pensar que todo está conectado para crear futuros spinoffs, otro aspecto que dejó aquel cameo implicó que un grupo no menor de personas también quedase intrigado. Es decir, ¿el cameo de George Clooney significaba que el actor volverá para ser el Batman del nuevo universo DC?.

Pues bien, ahora el director James Gunn fue consultado al respecto en la red social Threads y simplemente recalcó que no. George Clooney no será el Batman del nuevo universo DC que será el foco de la próxima película conocida por ahora como The Brave and the Bold.

Aunque ya se han revelados actores de la película Superman: Legacy, por ahora no se ha dicho nada de la película que presentará a Batman teniendo aventuras con su hijo, Damian Wayne, quien será el nuevo Robin. Es decir, será una película inspirada directamente por la etapa de Grant Morrison en los cómics.

Dicha producción será dirigida por Andy Muschietti (The Flash).