KJ Apa e Isabel May protagonizarán la película de los Gemelos Fantásticos para HBO Max

KJ Apa, el actor protagonista de Riverdale, sería el encargado de interpretar a uno de los personajes principales en un nuevo proyecto basado en las publicaciones de DC Comics.

Si bien aún no hay nada oficial, The Wrap reporta que Apa y la actriz Isabel May (1883) fueron elegidos para dar vida a Zan y Jayna en la película live-action de Los Gemelos Fantásticos para HBO Max.

Esta producción que fue anunciada tiempo atrás será escrita y dirigida por Adam Sztykiel (Black Adam). Todo mientras Marty Bowen y Wyck Godfrey de Temple Hill estarán involucrados en la producción.

Por ahora no hay muchos detalles sobre la historia de la película de los Gemelos Fantásticos, pero cabe recordar que Zan y Jayna son gemelos extraterrestres cuyos poderes se activan con un choque de puños y fueron creados para la serie animada de Los Superamigos. Además su historia incluye a un gracioso mono llamado Gleek.

Esta cinta aún no tiene una fecha de estreno, pero se espera que comience su rodaje a mediados de este año en Atlanta.