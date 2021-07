La banda sonora de Gears of War tendrá una remasterización y se lanzará en vinilo

Buenas noticias para todos los fanáticos de Gears of War, y es que desde The Coalition y Laced Reports, han dado a conocer que la banda sonora de la trilogía de Gears of Wars tendrá una remasterización y un lanzamiento en vinilo en el marco del 15° aniversario de la franquicia.

Según se dio a conocer, será un Box de seis discos, el cual incluirá un total de 89 tracks de Gears of War, Gears of War 2 y Gears of War 3. Estos tendrá unos diseños relacionados con el juego y vendrán cada uno con su funda estampada en una caja pensada en los coleccionistas.

Para todos aquellos que no les interesan los vinilos, esta colección también se encuentra disponible para escuchar o compra de forma digital en las diferentes plataformas como Spotify, Apple Music, iTunes y Amazon.

La pre-venta ya está habilitada y puedes acceder a través del siguiente enlace, desde donde también puedes acceder a su versión en las diferentes plataformas.