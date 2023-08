Las recientes ganancias de Nintendo impulsarán a sus futuros proyectos de adaptación

Tras el éxito de la película de Super Mario Bros, la cual por ahora sigue siendo el estreno cinematográfico más exitoso del año, a nadie le debería sorprender que Nintendo ya tenga la mira mucho más fija sobre la pantalla grande.

De hecho, de acuerdo a la propia Nintendo, en un informe presentado a sus inversionistas, el trimestre de abril a junio experimentó un aumento del 50% en comparación con el mismo período del año anterior. Dicho aumento marcó la mayor ganancia registrada por la compañía de un trimestre a otro.

Ese éxito también se puede atribuir al lanzamiento del videojuego The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y al impulso de ventas de los juegos de Mario gracias a la película, pero también es cierto que los ingresos relacionados con sus marcas y los dispositivos móviles de la compañía aumentaron un 190% en comparación con el mismo trimestre del año pasado.

De ahí que desde Nintendo han reiterado en su informe trimestral que más películas y otro contenido visual serán parte fundamental de la visión general de la compañía en el futuro. Y lo anterior definitivamente marca un contraste con las décadas previas, ya que la compañía se negaba a adaptar su propiedad intelectual a otros medios como películas y televisión.

Aunque no hay nada oficial por ahora, Nintendo también tiene marcas como Star Fox, Zelda e inclusive los Pikmin que podrían dar pie a nuevas adaptaciones, eso sin contar a todo lo que rodea a Mario.