Lionsgate quiere relanzar a la saga de The Blair Witch Project

Durante el año 2016 se promocionó el lanzamiento de una película llamada The Woods la que en definitiva, y bajo la dirección de Adam Wingard (Godzilla vs Kong) fue revelada como una secuela de The Blair Witch Project. Más aún, su título oficial fue simplemente Blair Witch.

Más de cinco años después de ese último intento, el cual buscó recuperar a la historia que se originó con la exitosa película de material encontrado lanzado a fines de la década de los noventas, el estudio Lionsgate tendría planes de seguir adelante con la historia de la bruja que cobra las vidas de todos aquellos que tienen la mala fortuna de entrar a sus dominios.

De acuerdo a The Ankler, el proyecto está en sus fases iniciales de desarrollo, por lo que por ahora no existe nada definido respecto a los creativos involucrados o el foco que podría tener la historia.

La primera película recaudó casi $250 millones de dólares alrededor del mundo a partir de un presupuesto ínfimo, mientras que la segunda fue destruida por la crítica y logró generar ganancias a partir de una recaudación cercana a los $48 millones de dólares. La última película, en tanto, siguió en la línea del éxito financiero en base a un presupuesto bajo, aunque solo recaudó $45 millones.