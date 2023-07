Miles de jugadores regresan a los juegos de Call of Duty de Xbox 360 tras revivir los servidores

Mientras la compra de Activision Blizzard sigue su camino, es que múltiples juegos antiguos de Call of Duty de Xbox 360 han revivido, y es que hace unos días volvieron a estar activos los servidores de varios juegos y ahora son miles de jugadores los están disfrutando del regreso de los títulos.

Gracias a la retro compatibilidad, es que actualmente 10 juegos de Call of Duty de Xbox 360 se encuentran completamente funcionales en Xbox One y Xbox Series, estos corresponden a: Call of Duty 2, Call of Duty 3, Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Advanced Warfare, Call of Duty: Black Ops, Call of Duty: Black Ops 2, Call of Duty: Ghosts y Call of Duty: World at War.

Con todo esto es que los reportes apuntan a que algunos juegos superan los 100 mil jugadores, como es el caso de Black Ops, mientras que en otros rondean los 60 mil.

Por el momento se desconoce cuanto tiempo se mantendrán activos los servidores y aunque es probable que el número de jugadores baje con el pasar de los días, sin duda es un buen momento para ser un seguidor de la saga.

Mientras la compra de Activision Blizzard sigue su camino, es que se rumorea que varios de estos títulos antiguos aterrizarían en Xbox Game Pass.