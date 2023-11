Miles Morales será el Spider-Man principal de cara al futuro señala Insomniac Games

Desde Insomniac Games, los desarrolladores de Marvel’s Spider-Man se han referido al futuro de la saga en caso de realizar un nuevo juego, señalando que Miles Morales pasará a ser su Spider-Man principal de cara al futuro.

Te advertimos que a continuación se abordarán elementos del final de Marvel’s Spider-Man 2.

Como ya es conocido, Marvel’s Spider-Man 2 cuenta con dos protagonistas Miles Morales y Peter Parker, sin embargo, el juego culmina con Peter dejando la ciudad a cargo de Miles mientras él se centra en su vida.

Ante esto, el director narrativo de Insomniac, Ben Arfmann y a la guionista Brittney Morris, en conversación con Gizmodo se refirieron al respecto señalando que ”fue algo muy natural y creo que todos pensamos de manera colectiva que sucedería”.

De acuerdo a lo que explicó Morris “Para mí, muestra que Miles ha experimentado una gran evolución. Al principio del juego lo vemos con algunos problemas para saber qué quiere hacer con su vida. Al final, es Miles quien asume la decisión de salvar a la ciudad y también de apoyar a Pete cuando Pete no tuvo la fuerza suficiente para sostenerse por sí mismo en varios momentos”.

En la misma línea, Arfmann agregó que “desde el principio sabíamos que queríamos mostrar ese momento de entregar el relevo. A medida que íbamos desarrollando el juego y que íbamos dando más pistas de lo que iba a suceder, nos gustaba más la idea”.

Finalmente, sobre el final del juego cuando Miles comprende que Peter se quiere dedicar a otras cosas y le señala “Yo me ocupo”, Arfmann señala que “me pareció que era la conclusión más natural. No tengo claro cuándo lo decidimos, pero siempre pareció que el juego solo podía terminar de esa manera”.