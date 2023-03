Naughty Dog da a conocer los requisitos mínimos y recomendados de The Last of Us Part I en PC

Desde Naughty Dog han dado a conocer los requisitos mínimos y recomendados que tendrá la versión de PC de The Last of Us Part I.

A través de una publicación en el blog de PlayStation dieron a conocer la información a la vez que detallaron que el juego soportará monitores ultrawide, resolución 4K, y presentará una serie de opciones específicas para PC como ajustar la calidad de las texturas, sombras, reflejos, entre otras.

De acuerdo a lo que finromaron, el juego tambiérn tendrá soporte para AMD SFR 2.2 y Nvidia DLSS.

Al igual como pasó con Returnal el juego tendrá soporte para el control DualSense de PlayStation 5.

En cuanto a los requerimientos se necesitarán al menos 16 GB de RAM, a la vez que se requerirán 100 GB de espacio en un disco de estado sólido.

The Last of Us Part I llegará el 28 de marzo a PC.