Netflix por primera vez ganó dos de las categorías principales de los Emmy

A pesar de que en los últimos años Netflix había sumado cientos de estatuillas, los premios principales de los Emmy le habían sido absolutamente esquivos. Desde el año 2013 en que la primera temporada de House of Cards fue nominada, la plataforma de streaming simplemente no había logrado ganar en la categoría de mejor serie dramática. Orange Is the New Black, Stranger Things, Bodyguard, Ozark y The Crown se habían sumado a las nominaciones con el correr del tiempo.

Pero la más reciente edición de los premios de la academia televisiva cortaron la racha. Finalmente fue la cuarta temporada de The Crown, considerada por no pocos especialistas como la mejor tanta de episodios de la serie, se impuso en en la edición número 73 de la ceremonia. Algo que se sumó a las victorias de Josh O’Connor, Olivia Colman, Tobias Menzies y Gillian Anderson en las categorías de actuación.

La categoría de mejor serie limitada o antológica también le había sido completamente esquiva a Netflix. Proyectos como When They See Us en 2019 y las apuestas de Unbelievable y Unoirthodox, ambas nominadas en 2020, no lograron ganar,

Sin embargo, aquello finalmente cambió este año con la victoria de The Queen’s Gambit, la serie con la que Scott Frank finalmente se llevó la estatuilla tras ser nominado con el streaming por su trabajo en Godless en 2018.

En ese escenario, ahora a Netflix solo le resta ganar en la categoría de comedia, algo que no lograron concretar en el pasado series como Orange is the New Black, Unbreakable Kimmy Schmidt, Master of None, GLOW, Russian Doll, Dead to Me, The Kominsky Method y Cobra Kai.